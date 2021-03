Abandonó a su bebé en la basura hace 24 años: ahora una muestra de ADN llevó a su detención

Tras el trágico hallazgo, la policía hizo circular imágenes de una cámara de seguridad de la gasolinera en las que se veía a una mujer que creían era la responsable. Recibieron varias pistas y llamadas pero no pudieron dar con ella. Lo que sí consiguieron obtener fueron muestras de su ADN de la escena del crimen, obtenidas de la sangre y la placenta que se encontraron junto al recién nacido.

Su ADN en una carta

Pero esa empresa no era más que una invención de los detectives, que habían alquilado un apartado de correos esperando que la mujer respondiera. Y así lo hizo, enviando, junto con la carta, suficiente ADN suyo como para que los investigadores pudieran compararlo con el que hallaron en la gasolinera hace 24 años.

La mujer fue arrestada el pasado 11 de marzo y acusada de asesinato en segundo grado del bebé, informó el diario local The Seattle Times .

Cómo ocurrieron los hechos en 1997

Según documentos judiciales citados por la revista People, Warren dijo a los investigadores que el padre del bebé no había estado de acuerdo con el embarazo, que no había sido planificado, por lo cual ella no se atendió la gestación ni le dijo a nadie que estaba embarazada.