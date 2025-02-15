Video Secta judía Lev Tahor se enfrenta a policías para llevarse a los niños que fueron rescatados por presunto abuso

En las afueras boscosas de Chapel Hill, Carolina del Norte, el dueño de unas propiedades en alquiler notó cosas extrañas en los inquilinos de dos de sus propiedades: llevaban abrigos negros largos y estacionaban camiones de carga fuera de los dúplex.

Luego, pasaban un cable eléctrico desde un camión de carga hasta uno de los condominios y guardaban una camilla dentro de otro.

Un vecino recuerda figuras vestidas de manera similar caminando de noche tomadas de la mano. Nunca dijeron una palabra.

Cuando el FBI registró la propiedad la semana pasada, uno de los inquilinos había muerto en un tiroteo con agentes de la Patrulla Fronteriza en Vermont y otro estaba bajo arresto.

Un tercero , una figura misteriosa conocida en línea como "Ziz", sigue desaparecido después de que las autoridades vincularan a su grupo sectario con seis muertes en tres estados.

Las autoridades han ofrecido pocos detalles de la investigación que se ha extendido por todo el país y se inició después de que el 20 de enero un agente de la Patrulla Fronteriza muriera a tiros durante una parada de tráfico en Vermont.

Reportes de medio y una revisión de los registros judiciales y muestra que son un grupo de científicos informáticos jóvenes y muy inteligentes, la mayoría de ellos de entre 20 y 30 años, se conocieron en línea, compartieron creencias anarquistas y se volvieron violentos.

¿Quién es Ziz?

En esta foto de arresto de enero de 2023 proporcionada por la Oficina del Fiscal del Condado de Delaware, Pensilvania, Jack LaSota se negó a hablar y mantuvo los ojos cerrados mientras la fotografiaban.



Jack LaSota se mudó a la zona de la Bahía de San Francisco después de obtener un título en informática de la Universidad de Alaska Fairbanks en 2013 y hacer una pasantía en la NASA, según un perfil en un sitio de contratación para programadores, codificadores y otros trabajadores autónomos.

En 2016, comenzó a publicar un blog oscuro y confuso bajo el nombre de Ziz, en el que describía su teoría de que los dos hemisferios del cerebro podrían tener valores y géneros separados y "a menudo desear matarse entre sí".

LaSota usaba los pronombres 'ella', y en sus escritos dice que es una mujer transgénero. Despotricaba contra supuestos enemigos, y luego, comenzó a promover una mezcla extrema de racionalismo (una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento), veganismo ético, anarquismo y otros sistemas de valores, dijo Jessica Taylor, una investigadora de inteligencia artificial que conoció a LaSota tanto en persona como en línea a través de la comunidad racionalista. La conocía como Ziz.

Las ideas que Ziz comenzó a promulgar

Los escritos publicados en línea abarcan temas que van desde el veganismo radical y la identidad de género hasta la inteligencia artificial. En medio de todo esto está “Ziz”, líder del extraño grupo, que se autodenomina “Zizians”.

Taylor dijo que los seguidores de Ziz usan la ideología racionalista como una razón para cometer actos de violencia. “Cosas como pensar que es razonable evitar pagar el alquiler y defenderse de ser desalojado”, dijo.

Poulomi Saha, una profesora que ha estudiado sectas, dijo que las creencias y los escritos de LaSota pueden haber hecho que los lectores se sintieran vistos, un factor a menudo central en la formación de grupos comúnmente etiquetados como sectas.

“Es probable que la persona que se sienta aclamada por esa publicación en el blog experimente una especie de experiencia dual, en la que siente que ‘he estado diciendo esto o pensando esto todo el tiempo y nadie me ha creído’”, dijo Saha, codirectora del programa de teoría crítica de la Universidad de California en Berkeley.

LaSota, de 34 años, no respondió a las preguntas de los medios si estaba relacionada con alguna de las muertes. No se ha presentado a comparecencias judiciales en dos estados y se han emitido órdenes de arresto.

Ziz y una muerte que no sucedió

En noviembre de 2019, Ziz fue arrestada junto con otras personas en una protesta frente a un centro de retiro del norte de California, donde el Centro para la Racionalidad Aplicada estaba celebrando un evento.

Los agentes del sheriff llamaron a un equipo SWAT y un vehículo blindado después de que el grupo con máscaras bloqueara las salidas de la propiedad y repartiera volantes en contra de la organización racionalista.

El grupo dijo que estaban protestando por la mala conducta sexual dentro del grupo. El caso contra LaSota, Emma Borhanian, de 31 años, Gwen Danielson y Alexander Leatham, de 29, estaba pendiente en agosto de 2022 cuando la Guardia Costera de Estados Unidos respondió a un informe de que LaSota se había caído de un barco en la bahía de San Francisco.

Su cuerpo no fue encontrado, pero su madre confirmó la muerte y se publicó un obituario.No pasó mucho tiempo antes de que Ziz volviera a aparecer.

Un propietario es atacado en California

En el otoño de 2022, LaSota se había mudado con otros miembros del grupo, incluidos Borhanian (descrita como superinteligente y amable) y Leatham, a furgonetas y camiones de carga en una propiedad de un hombre llamado Curtis Lind en Vallejo, a unas 30 millas al norte de San Francisco.

Los fiscales dicen que ella estaba entre los que atacaron a Lind el 13 de noviembre cuando intentó desalojar al grupo por no pagar el alquiler.

Empalado por una espada y parcialmente ciego, Lind se defendió y disparó fatalmente a Borhanian. Al concluir que Lind actuó en defensa propia, los funcionarios acusaron a Leatham y Suri Dao, de 23 años, de asesinato por la muerte de Borhanian, así como de intento de asesinato de Lind. La policía cree que LaSota estaba en la escena del crimen, pero no fue arrestada.

Una pareja de gente mayor es asesinada en Pensilvania

En esta combinación de fotografías se muestran a Richard Zajko, a la izquierda, y a su esposa Rita Zajko, quienes fueron asesinados a tiros en su casa en un suburbio de Filadelfia el 31 de diciembre de 2022. Imagen AP



En la víspera de Año Nuevo de 2022, una pareja fue asesinada a tiros en su casa en Chester Heights, Pensilvania.

La cámara de un timbre capturó el audio y el video de un automóvil que se acercaba a la casa de Richard Zajko, de 71 años, y su esposa, Rita, de 69. Una voz grita "¡Mamá!" y otra voz exclama "¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios, Dios!", según documentos de la policía estatal de Pensilvania.

La pareja fue asesinada de un disparo en la cabeza. La policía interrogó a la hija de la pareja, Michelle, en su casa en Vermont y, unas semanas después, la detuvo en un hotel de Pensilvania. No fue arrestada ni acusada de nada. LaSota también estaba en el hotel y fue arrestada después de negarse a cooperar con los oficiales y acusada de obstrucción a la aplicación de la ley y alteración del orden público.

Seis meses después, LaSota fue puesta en libertad bajo fianza, pero dejó de presentarse ante el tribunal. El abogado de LaSota, Daniel McGarrigle, dijo el mes pasado que su cliente era “total e inequívocamente inocente de los cargos presentados en este caso”.

Encuentran muerto a Curtis Lind

A la izquierda, la foto de arresto de enero de 2023 de Jack LaSota: se negó a hablar y mantuvo los ojos cerrados mientras la fotografiaban después de ser detenida.A la derecha, Maximilian Snyder comparece ante el tribunal en Fairfield, California, acusado de presuntamente matar al propietario de Vallejo (Calif.) de 82 años para evitar que testificara. Imagen AP



Mientras tanto, el caso del propietario en California se dirigía a juicio. El propietario, que tenía 82 años, era el único testigo ocular. Pero el 17 de enero, Curtis Lind fue hallado muerto con la garganta cortada, no lejos de donde había sobrevivido al ataque anterior.

Maximilian Snyder, de 22 años, acusado de asesinato, compareció ante el tribunal el 6 de febrero, el tiempo suficiente para solicitar un nuevo abogado. No está claro cómo fue identificado como sospechoso; tiene vínculos con una mujer que pocos días después se vería involucrada en un tiroteo.

Snyder figura como detenido en la cárcel del condado de Solano en California.

Un agente de la Patrulla Fronteriza muerto en Vermont

El agente de la Patrulla Fronteriza David Maland. Imagen BPA Edward Butron/AP



El 20 de enero, en Vermont, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un vehículo en el que viajaban dos personas relacionadas con el grupo Ziz. Un trabajador del hotel había llamado a las autoridades después de ver a una de ellas, Teresa Youngblut, con un arma.

Youngblut conducía el coche cuando fue detenido y rápidamente abrió fuego contra los agentes. El pasajero, Felix Bauckholt, un ciudadano alemán que también aparece en los documentos judiciales como Ophelia, murió, junto con el agente de la patrulla fronteriza, David Maland.

Youngblut resultó herida y arrestada y se declaró inocente de los cargos de armas de fuego. Las autoridades que registraron el coche encontraron un arma de fuego, un casco balístico, gafas de visión nocturna, respiradores y municiones, dijo el FBI.

Youngblut solicitó una licencia de matrimonio con Snyder, el hombre acusado de asesinar al anciano propietario de California. Era un amigo de la infancia; no estaba claro si estaban casados. Las autoridades dicen que el arma que portaba fue comprada por una persona de interés en los asesinatos de Zajko en Pensilvania.

La última vez que vieron a Ziz

Youngblut y Bauckholt habían estado viviendo en los dos condominios en Carolina del Norte, donde el propietario y los vecinos ahora dicen haber visto el comportamiento extraño.

LaSota también había estado viviendo allí tan recientemente como este invierno, dijo el propietario, quien revisó la foto de la ficha policial de LaSota de 2019. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque estaba preocupado por su seguridad.

Expresando preocupaciones similares, un vecino que vivió al otro lado del dúplex de Bauckholt hasta septiembre de 2023 recordó haber visto a tres personas vestidas con túnicas negras largas y ropa táctica.

“Rara vez salían durante el día, pero por la noche paseaban por el vecindario y por el bosque”, dijo el ex vecino, que también habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. “A veces los tres salían a caminar y se tomaban de la mano. Parecían preocuparse mucho entre sí”.