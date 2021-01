"México está pagando el muro", "Yo gané", y otras falsedades que dijo Trump en el mitin de campaña por los escaños al Senado en Georgia

El mitin de campaña del presidente Trump el lunes por la noche en Dalton, Georgia, a favor de la senadora Kelly Loeffler y el exsenador David Perdue, cuyo mandato en el Senado expiró el domingo, estuvo lleno de su habitual montón de falsedades. Nos enfocaremos principalmente en sus afirmaciones relacionadas con las elecciones, junto con una selección de declaraciones que aparecen en prácticamente todos sus mítines recientes, como se documenta en nuestra base de datos de afirmaciones falsas o engañosas de Trump . (Aún estamos intentando ponernos al día, pero al 5 de noviembre, el recuento es de 29,508 afirmaciones).

"No hay forma de que hayamos perdido Georgia, no hay forma. Ésta fue una elección muy amañada".

Desde su primera oración, Trump comienza a mentir. Perdió Georgia, por un estrecho margen, ante Joe Biden.

"He tenido dos elecciones. Gané las dos. Es increíble. Y de hecho me fue mucho mejor en la segunda".

Una frase característica en los mítines de Trump es que solo una vez se postuló para un cargo político, para presidente, y ganó. (Eso no es cierto, pues brevemente buscó la nominación del Partido Reformista en el año 2000). Aquí, está intentando ajustar su frase al afirmar falsamente que ganó la segunda elección (2020), a pesar de que perdió.

"Aquí mismo en Georgia, se emitieron y se contaron decenas de miles de votos ilegales. Ustedes lo saben".

No hay evidencia de que ése sea el caso. Los funcionarios electorales de Georgia insisten en que el escrutinio fue exacto. Los votos se contaron, luego se contaron a mano y luego se volvieron a contar. Las autoridades dicen que no hay evidencia de fraude generalizado.

"Se emitieron 10,315 votos de personas cuyos nombres y fechas de nacimiento coinciden con algún residente de Georgia que murió en 2020 antes de las elecciones. Y su chiflado secretario de estado dijo [que habían sido] dos personas, dos personas. 66,000 votos en Georgia los emitieron personas que no cuentan aún con la edad legal para votar. Al menos 15,000 votos los emitieron personas que se mudaron del estado antes de las elecciones del 3 de noviembre".

Estos son cuentos viejos. Trump está citando afirmaciones hechas por Bryan Geels, un contador público certificado que posee una firma de análisis de datos, y Matt Braynard, un exmiembro del personal de la campaña de Trump y analista de datos electorales. A Geels se le ocurrieron las dos primeras cifras y a Braynard la tercera. Pero fueron rechazadas por funcionarios estatales en diciembre y nuevamente cuando Trump las trajo a colación en una llamada telefónica al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger el sábado.

"Las declaraciones juradas de ambos analistas contienen advertencias y renuncias de responsabilidad", señaló el Atlantic Journal-Constitution en diciembre. "Defendieron sus hallazgos con 'un grado razonable de certeza científica'. Reconocieron que sus análisis podrían haber producido "falsos positivos", casos en los que los votos se emitieron legítimamente. Admitieron que no tuvieron acceso a datos estatales que les permitieran estar seguros de sus hallazgos. … En declaraciones juradas presentadas ante el tribunal, expertos electorales y funcionarios estatales ofrecieron evaluaciones fulminantes de los análisis de Braynard y Geels".

En una interpelación en una audiencia estatal , Braynard reconoció que sus análisis incluían errores aparentes. "En mi declaración jurada, no creo que haya acusado específicamente a nadie de cometer un delito", dijo. "Dije que éstos eran indicios. Una y otra vez, 'posibles boletas ilegales' has sido mis palabras".

"La tasa de rechazo de votos ausentes de Georgia pasó de un promedio del 3% en 2016 y luego cayó muy bajo casi a cero. … Si multiplican eso, y esto es con muchas, muchas más boletas, se redujo casi a cero. … Estas tasas de rechazo de votos ausentes demuestran que se contaron decenas de miles de votos ilegítimos".

Trump ha estado utilizando esta afirmación desde noviembre. Pero los funcionarios estatales han explicado que está comparando datos incorrectos.

"Uno de los números que se ve es que hay una tasa de rechazo del 3% frente a esta tasa de rechazo del 0.5%, pero están comparando peras con manzanas", dijo en la conferencia de prensa el 17 de noviembre Gabriel Sterling, gerente de implementación del sistema de votación de Georgia. "Eso incluye todas las [boletas] rechazadas. La mayor parte de las boletas se rechazan o se cuentan como rechazadas que se presentaron después de la fecha límite de las 7 pm. De ahí proviene la mayoría de los rechazos. Pero las coincidencias de firmas siempre oscilan entre el 0.15 y el 0.2%. Eso es lo normal que hemos visto en Georgia durante años".

"Los funcionarios violaron atrozmente las leyes estatales para solicitar, facilitar y promover el engaño y el robo de una magnitud nunca antes vista. Estos funcionarios corruptos e incompetentes suspendieron la verificación de firmas".

De hecho, los funcionarios estatales dijeron que reforzaron el proceso de equiparación de firmas. Se verifica una firma cuando un votante solicita una boleta por correo y luego nuevamente cuando se devuelve la boleta.

"Vamos a referirnos a la desinformación sobre la equiparación de firmas", escribió Raffensperger en Facebook en noviembre. "Fortalecimos la equiparación de firmas. Ayudamos a capacitar a los funcionarios electorales en la equiparación de firmas de la GBI [Oficina de Investigación de Georgia], que se confirma dos veces antes de que se emita una boleta".

"Le dije, quiero que vayas al condado de Fulton para verificar las firmas porque llegaron cientos de miles de boletas. Quiero que verifiques las firmas para ver si se comparan con alguien que vivió allí hace dos, cuatro o seis años".

Trump está inventando números aquí. Solo se emitieron 147,000 votos en ausencia en el condado de Fulton, lo que hace imposible que se hayan falsificado "cientos de miles" de firmas. En cualquier caso, por motivos de privacidad, el sobre se separa de la boleta una vez que confirma la firma.

"Pusieron esos buzones allí y, en varios casos, desaparecieron durante tres días. … ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desaparecieron".

El asesor del secretario de Estado, Ryan Germany, le dijo previamente al Comité de Asuntos Gubernamentales de la Cámara del estado que tras revisar varios videos se determinó que esto era falso.

"El secretario de estado de Georgia aceptó una conciliación de litigio, que es algo que nadie ha visto nunca. Una como ésta. Solo quiero decirles que [la defensora del derecho al voto] Stacey Abrams acabó con él, eso cambió drástica e ilegalmente los procedimientos electorales del estado".

La "conciliación de litigio" se refiere a un acuerdo legal firmado en marzo, luego de una demanda del Partido Demócrata, que estableció estándares estatales para juzgar firmas en los sobres de boletas de voto en ausencia. Los demócratas habían alegado que a las minorías se les rechazó una mayor proporción de sus boletas, por lo que la conciliación estableció pasos para notificarles a los votantes si había un problema potencial con una equiparación de firmas. Según la conciliación, se debe contactar a los votantes el siguiente día hábil, por teléfono o correo electrónico, si su boleta de voto en ausencia resulta rechazada debido a un problema de firma.

"El estado de Georgia promulgó un decreto de consentimiento que básicamente hizo una cosa y solo una cosa ... en lugar de dar tres días para informarle a un votante que había un problema con su boleta, [se] reduce a 24 horas cuando se está dentro de 11 días de la elección", dijo Sterling el 17 de noviembre. . "Eso es lo único que esa orden de consentimiento abordó de manera real".

Raffensperger, en una publicación de Facebook en noviembre, señaló que la tasa de rechazo de 2018 a 2020 fue "exactamente la misma. ... Así que, la idea de que algún acuerdo de conciliación que firmamos cambió la forma en que los condados estaban haciendo esto es básicamente un disparate".

"La persona más infeliz en este momento en cualquier lugar de Estados Unidos es Hillary Clinton, porque le está preguntando al Partido Demócrata, ¿por qué diablos no hicieron esto por mí? ¿Por qué no lo hicieron por mí?".

Trump sugiere de manera infundada que los demócratas podían haberse robado las elecciones de 2016, pero decidieron no hacerlo.

"Asegúrense de que se cuenten sus votos. Asegúrense de que no les digan: lo siento. Alguien más ya votó por ti ".

Ésta ha sido una afirmación persistente de la campaña de Trump en varios estados: que los partidarios de Trump fueron a votar y descubrieron que sus boletas ya se habían emitido (presumiblemente por operativos demócratas) y, por lo tanto, se les dio una boleta provisional. Nunca ha surgido evidencia que pruebe esto. "No hay reportes de que se haya rechazado a nadie el día de las elecciones", le dijo Raffensperger a CBS Evening News , señalando que la situación descrita por Trump seguramente habría sido denunciada.

"Cuando obtienes una victoria aplastante y te la roban y está amañada, no es aceptable. No es aceptable".

Trump no solo perdió la votación del colegio electoral por 306 a 232, un resultado que en 2016 él llamó "aplastante", sino que perdió el voto popular por más de 7 millones.

"Cuando recibimos las boletas de los militares que decían Trump y las arrojaron a un río, ustedes vieron eso. Arrojaron boletas de los militares a un río con mi nombre por todas partes. 'Queremos a Trump. Anda, ésta se va al río'".

Trump parece haber hecho una afirmación Frankenstein a partir de dos historias anteriores distintas sobre boletas faltantes. El presidente a menudo dice que se encontró una gran cantidad de "boletas militares" en un "bote de basura" en Pensilvania. Funcionarios del condado de Luzerne, Pensilvania, explicaron en un comunicado que un "contratista independiente temporal ... arrojó incorrectamente [nueve boletas] a la basura de la oficina" durante el período de tres días que duró el empleo de esa persona. El principal funcionario electoral del condado se enteró, despidió al empleado e inició una investigación. El Departamento de Justicia al principio dijo que las nueve boletas eran para Trump, lo cual violó el carácter secreto del voto, antes de emitir una corrección inusual para señalar que, en realidad, siete eran para Trump. Sin embargo, el departamento no dijo cuántas, si alguna, de estas boletas eran de personal militar.

A veces, el presidente afirma que las boletas de Trump se arrojaron a un río. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, explicó anteriormente que esta afirmación era una referencia a una investigación en Wisconsin. Algunos correos perdidos en Wisconsin se encontraron al costado de una carretera y en una cuneta en Greenville, un pequeño pueblo de unas 12,000 personas en las afueras de la ciudad de Appleton. Se suponía que el correo estaba en tránsito hacia la oficina de correos, según la Oficina del Sheriff del condado de Outagamie. Se encontraron "varias" boletas de voto en ausencia entre tres "bandejas" de correo, según la oficina del sheriff. La administradora de la Comisión Electoral de Wisconsin, Meagan Wolfe, anunció que los funcionarios de la oficina de correos le habían informado que no había boletas de Wisconsin entre el correo perdido.

Independientemente de todo esto, no está claro cómo el presidente mezcló estos dos cuentos falsos. No hay evidencia de que las boletas militares "que decían Trump" fueran arrojadas a un río.

"Ganamos la mayor proporción de votos de la población no blanca de cualquier presidente republicano en 60 años".

Las encuestas de salida sólo se remontan a 1972, pero esto es falso. Si bien las encuestas de salida indican que Trump recibió el 26% del voto de la población no blanca, eso aún estaría por debajo del 27% que recibió George W. Bush en 2004.

"México está pagando el muro. Si yo estuviera aquí, lo harían, porque les íbamos a cobrar una buena tarifa en los puntos de entrada. Y estaban pagando el muro".

Decirlo no hace que esto sea cierto. México no está pagando la barrera fronteriza de Trump. Los contribuyentes estadounidenses están pagando mediante el dinero que Trump desvió de los proyectos de construcción militar autorizados.

Ésta fue quizás la promesa de campaña más famosa de Trump: durante la campaña de 2016, Trump dijo más de 200 veces que México pagaría el muro, por lo que simplemente finge que México, de alguna manera, está pagando el proyecto o lo hará en el futuro, de alguna manera mal definida, como mediante un peaje. Pero no ha propuesto una política real para implementar esta idea, y México tampoco la ha aceptado.

En un momento, Trump incluso dijo que la reestructuración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte producirá suficiente dinero para financiar el muro. Esto revela una incomprensión de la economía. Los países no "pierden" dinero en déficits comerciales, por lo que no hay dinero que ganar, ni que apropiarse para la construcción de una barrera fronteriza o cualquier otra cosa.

"Es decir, atrapas a un criminal y apuntas su nombre. Le dices que lo liberas en nuestro país. Yo acabé con eso. Eres libre. Vuelve en cuatro años. Te vamos a llevar a la corte. Hasta ahora, nadie se ha presentado. O sea, literalmente, casi no aparecen ni se presentan. Eso fue cuando tuve el gran debate con Biden. Regresan para presentarse ante la corte. Dije, no, no lo regresan".

Ésta es una queja habitual del presidente, pero no fue precisa cuando debatió con Biden ni lo es ahora.

La cadena de acontecimientos que Trump describe, y llama "captura y liberación", se aplica cuando alguien solicita asilo por primera vez. Estados Unidos sigue la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Protocolo de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados , que dice que un refugiado entra y hace una petición, y el gobierno dicta sentencia luego de analizar los hechos.

La gran mayoría, casi el 85% de todas las deportaciones , en Estados Unidos se ordenan rápidamente, sin audiencia ante un juez. Aún así, los datos del Departamento de Justicia muestran que la gran mayoría de los migrantes no detenidos a los que se les concedió una cita en la corte han regresado y asistido a sus procedimientos judiciales de inmigración. Para los solicitantes de asilo, los datos sugieren que la tasa de retorno es aún mayor.

En otras palabras, Trump estaba equivocado y Biden tenía razón.

"Será el aumento de impuestos más grande en la historia de nuestro país".

Biden ha propuesto un aumento de impuestos estimado de $4 billones durante 10 años, según el Tax Policy Center , que dijo que las tres cuartas partes del aumento las pagaría el 1% más rico de las familias.

Pero Trump se equivoca al afirmar que éste sería el mayor aumento de impuestos de la historia. Al comparar los proyectos de leyes de ingreso durante muchas décadas, el porcentaje del producto interno bruto es la medida correcta, no los dólares nominales. Los cálculos del Departamento del Tesoro muestran que los aumentos de impuestos en 1941 y 1942 fueron una proporción mayor de la economía. Los aumentos de impuestos en 1951 y 1968 también fueron mayores, pero fueron diseñados para ser temporales y, por lo tanto, son más difíciles de comparar con el aumento de impuestos propuesto por Biden.

"En el primer año, el plan fiscal de Biden aumentaría los ingresos federales en un 0.68% del PIB [producto interno bruto], convirtiéndolo en el décimo aumento de impuestos más grande desde la década de 1940", según un análisis de la Tax Foundation. "En el segundo año del plan de Biden, cuando expire la expansión temporal del Crédito Tributario por Hijos, el plan aumentaría los ingresos federales en un 1.52% del PIB, a la par del cuarto aumento de impuestos más grande como porcentaje del PIB desde la década de 1940". El mayor aumento de impuestos, la Ley de Ingresos de 1942, impulsó los ingresos un 5.04% del PIB.

Esta historia fue publicada originalmente en The Washington Post el 4 de enero de 2021.

