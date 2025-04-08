Una guardería de Texas registra múltiples casos de sarampión, mientras el brote en el estado supera los 500 contagios

Video Brote de sarampión: ¿por qué los casos de esta enfermedad se dispararon en Texas? Te explicamos

Una guardería en el estado de Texas ha registrado múltiples casos de sarampión, incluyendo en niños demasiado pequeños para estar completamente vacunados, según informaron este martes las autoridades de salud pública.

El oeste de Texas concentra un brote de sarampión que sigue creciendo, con 505 casos reportados hasta ahora. El estado amplió a diez el número de condados afectados.

El virus altamente contagioso comenzó a propagarse a finales de enero y las autoridades alertaron que se ha extendido a Nuevo México, Oklahoma, Kansas y México.

Hasta el pasado viernes, se registraron siete casos en una guardería donde un niño pequeño contagió a otros dos antes de que se propagara a otras aulas, según informó la directora de Salud Pública de Lubbock, Katherine Wells.

“El sarampión es tan contagioso que no me sorprendería que se propagara a otras instalaciones”, reconoció.

Piden adelantar las dosis de vacunación contra el sarampión ante el brote en Texas

Maegan Messick, copropietaria de la guardería donde se está registrando el brote, declaró al medio KLBK-TV que están tomando precauciones como aislar a los niños más pequeños que aún no han recibido vacunas.

“Hemos intentado ser extremadamente transparentes”, dijo a la cadena de televisión.

Hay más de 200 niños en la guardería, según Wells. La mayoría ha recibido al menos una dosis de la vacuna, aunque añadió: “Tenemos algunos niños que solo han recibido una dosis y que ahora están infectados”.

Generalmente, se recomienda administrar la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola entre los 12 y los 15 meses de edad, mientras que la segunda dosis se aplica entre los 4 y los 6 años.

Sin embargo, el Departamento de Salud Pública ha recomendado que cualquier niño con solo una vacuna reciba su segunda dosis anticipadamente, y modificó su recomendación para que los niños del condado de Lubbock reciban la primera dosis a los 6 meses.

Todo niño no vacunado que asista a la guardería deberá quedarse en casa durante 21 días desde su última exposición, indicó Wells.

Casos en alza por brote de sarampión en Texas

El número de casos y hospitalizaciones en Texas ha aumentado constantemente desde que comenzó el brote, con un pico de 81 casos entre el 28 de marzo y el 4 de abril.

Este martes, el estado añadió otros 24 casos a su recuento y sumó dos condados al área afectada, Borden y Randall. Una persona más fue hospitalizada desde el pasado viernes, ascendiendo a un total de 57.

El condado de Gaines, donde el virus se ha estado propagando a través de una comunidad menonita muy unida, registra la mayoría de los casos, con 328. El vecino condado de Terry ocupa el segundo lugar con 46 casos, seguido del condado de Lubbock con 36.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas monitorea la tasa de vacunación de los niños de kínder, aunque los datos no incluyen a los niños que reciben educación en casa ni a algunos niños que asisten a escuelas privadas.

La tasa de inmunización en el condado de Gaines es del 82%, muy por debajo del 95% necesario para prevenir la propagación comunitaria.

Las autoridades sanitarias han indicado que probablemente sea menor en las escuelas religiosas pequeñas y en los grupos de educación en casa, donde se identificaron los primeros casos.

En el condado de Terry, por su parte, la tasa de vacunación de los niños de kínder es del 96%, mientras que en el condado de Lubbock asciende al 92%.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) reunieron el lunes con funcionarios de Texas para determinar cuántas personas enviarían al oeste de Texas para ayudar en la respuesta al brote, según informó el portavoz Jason McDonald. Se espera que un primer equipo llegue a finales de esta semana, seguido de otro grupo más grande la semana próxima.

Según los CDC, su primer equipo ya estuvo en la zona desde principios de marzo hasta el pasado 1 de abril, cuando se retiraron antes de que un segundo niño falleciera después.

Un portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, trasladó el domingo sus oraciones a las familias y comunidades afectadas, y aseguró que el Departamento de Salud estatal había enviado epidemiólogos, equipos de inmunización y unidades de recolección de muestras a la zona del brote.

