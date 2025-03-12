Los CDC advierten que casos de sarampión se extienden "rápidamente" en Texas

Video El sarampión cobra la vida de otra persona en EEUU: un hombre adulto que tampoco estaba vacunado

Los brotes de sarampión en el oeste de Texas y Nuevo México han superado ya los 250 casos, y dos personas no vacunadas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible a través de vacunas y se ha considerado eliminado de Estados Unidos desde 2000.

Esto es lo que necesitas saber sobre el brote de sarampión en Estados Unidos, especialmente en Texas y Nuevo México. En el primero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que la enfermedad se expandirá "rápidamente".

1. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Texas y Nuevo México?

Los funcionarios de salud del estado de Texas informaron el martes de 25 nuevos casos desde finales de la semana pasada, lo que eleva el total de Texas a 223, desde finales de enero. De esos casos, 29 personas han sido hospitalizadas.

Una de las muertes por sarampión ocurrió en Texas, en un nño de edad escolar, no vacunado. El menor tenía ningún enfermedad subyacente conocida, dijeron las autoridades estatales.

Los CDC dijeron en su última actualización que se esperan más casos en Texas como parte de este brote, que se está "expandiendo rápidamente".

Por su parte, los funcionarios de salud de Nuevo México anunciaron también el martes tres nuevos casos, lo que eleva el total del estado a 33.

El brote se ha extendido desde el condado Lea, que limita con las comunidades del oeste de Texas y que son el epicentro del brote, e incluye un caso en el condado Eddy.

Nuevo México reportó su primera muerte relacionada con el sarampión en un adulto la semana pasada.

El departamento de salud del estado de Oklahoma reportó también el martes dos casos probables de sarampión, y señaló que están “asociados” con los brotes de Texas y Nuevo México.

2. ¿Dónde más están apareciendo casos de sarampión en Estados Unidos?

Se han reportado casos en Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Oklahoma, Rhode Island y Vermont.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) definen un brote como tres o más casos relacionados, con lo que hasta el martes había habido tres grupos que calificarían como brotes en 2025.

En Estados Unidos, los casos y brotes generalmente provienen de alguien que contrajo la enfermedad en el extranjero. Luego puede propagarse, especialmente en comunidades con bajas tasas de vacunación.

3. ¿Necesito un refuerzo de la vacuna SRP para evitar contagiarme?

La mejor manera de evitar el sarampión es recibir la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP). Se recomienda la primera dosis para niños entre 12 y 15 meses, y la segunda entre 4 y 6 años.

Las personas en alto riesgo de infección que recibieron las vacunas hace muchos años pueden considerar recibir un refuerzo si viven en un área con un brote, explicó a AP Scott Weaver de Global Virus Network, una agrupación internacional de virólogos.

Esto puede incluir a familiares que viven con alguien que tiene sarampión o aquellos especialmente vulnerables a enfermedades respiratorias debido a afecciones médicas subyacentes.

Los adultos con “evidencia presuntiva de inmunidad” generalmente no necesitan vacunas contra el sarampión en este momento, según los CDC.

Los criterios incluyen documentación escrita de vacunación adecuada, confirmación de laboratorio de infección pasada o haber nacido antes de 1957, cuando la mayoría de las personas probablemente fueron infectadas de forma natural.

Un médico puede solicitar una prueba de laboratorio para verificar los niveles de anticuerpos contra el sarampión, pero los expertos en salud no siempre recomiendan esta opción y la cobertura del seguro de gastos médicos puede variar.

Recibir otra dosis de SRP no es perjudicial si hay preocupaciones sobre la disminución de la inmunidad, según los CDC.

Las personas que tienen documentación de haber recibido una vacuna viva contra el sarampión en la década de 1960 no necesitan ser revacunadas, pero las personas que fueron inmunizadas antes de 1968 con una vacuna contra el sarampión ineficaz hecha de virus muertos deben ser revacunadas con al menos una dosis, indicó la agencia. Esto también incluye a personas que no saben qué tipo recibieron.

Video Brote de Sarampión llega al condado de Los Ángeles: reportan el primer paciente contagiado

4. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión infecta primero el tracto respiratorio, luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos, y una erupción cutánea.

La erupción generalmente aparece de tres a cinco días después de los primeros síntomas, comenzando como manchas rojas planas en la cara y luego extendiéndose hacia abajo al cuello, tronco, brazos, piernas y pies. Cuando aparece la erupción, la fiebre puede aumentar a más de 104 grados Fahrenheit, según los CDC.

5. ¿Cómo se puede tratar el sarampión?

No hay un tratamiento específico para el sarampión, por lo que los médicos generalmente intentan aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener a los pacientes cómodos.

6. ¿Por qué importan las tasas de vacunación?

En comunidades con altas tasas de vacunación —por encima del 95%— existe una "inmunidad colectiva" que hace que las enfermedades como el apenas se propaguen.

Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido a nivel nacional desde la pandemia y más padres están solicitando exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para eludir que sus hijos reciban las vacunas requeridas.

En Estados Unidos aumentaron los casos de sarampión en 2024, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas. Cinco años antes, los casos de sarampión fueron los peores en casi tres décadas en 2019.

