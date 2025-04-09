10 preguntas y respuestas sobre el brote de sarampión en EEUU al que se sumó el estado de Indiana

Video Aumenta el brote de sarampión en Texas: se registran más de 500 casos en ese estado

Las autoridades sanitarias de Indiana anunciaron este miércoles un brote de sarampión tras registrar seis casos, que hasta el momento no tienen vínculo conocido con los brotes surgidos en otros estados.

En lo que va de año, Estados Unidos tiene ya más del doble de casos de sarampión que los que contabilizó en todo 2024.

Texas reporta la mayoría de ellos, con 505. Los casos incluyen a dos niños de primaria que no estaban vacunados y murieron por enfermedades relacionadas con el sarampión cerca del epicentro del brote en una zona rural del estado, lo que llevó al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., a visitar la comunidad el domingo.

Los otros estados con brotes activos (lo que supone que registraron al menos tres casos de la enfermedad) son Nuevo México, Kansas, Ohio y Oklahoma. El virus se ha propagado en comunidades con baja tasa de vacunación. La tercera persona fallecida fue un adulto de Nuevo México que no estaba vacunado.

El brote en diversos estados confirma los temores de los expertos en salud de que el virus se pueda propagar en más zonas de Estados Unidos con bajas tasas de vacunación y que los contagios podrían extenderse durante un año.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los casos registrados en México están relacionados con el brote de Texas.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Se puede prevenir mediante vacunas y se considera oficialmente erradicado de Estados Unidos desde el 2000.

Estas son las respuestas a algunas de las dudas más comunes sobre el brote de sarampión en Estados Unidos:

1. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Texas y Nuevo México?

El brote en Texas comenzó a finales de enero. Las autoridades sanitarias estatales informaron este martes que se habían registrado 24 nuevos casos desde el viernes, lo que eleva el total a 505 en 21 condados, la mayoría de ellos en el oeste del estado. También se registró una nueva hospitalización, haciendo un total de 57.

El 65% de los casos en Texas se encuentran en el condado Gaines, con una población de 22,892 habitantes, y donde el virus comenzó a propagarse en una comunidad menonita unida y con un bajo nivel de vacunación.

El condado ha registrado 328 casos desde finales de enero, lo que supone poco más del 1% de sus residentes.

Según el secretario Kennedy, la muerte del jueves en Texas fue la de un niño de 8 años. Las autoridades sanitarias de Texas informaron que no presentaba afecciones subyacentes y que falleció por lo que su médico describió como insuficiencia pulmonar por sarampión. Antes, a finales de febrero, un niño de 6 años murió por sarampión en el estado.

Nuevo México, por su parte, anunció dos nuevos casos el martes, lo que eleva el total estatal a 56. Las autoridades sanitarias afirman que los casos están relacionados con el brote de Texas, basándose en pruebas genéticas.

La mayoría se encuentran en el condado de Lea, donde dos personas han sido hospitalizadas; dos en el condado Eddy; y una en el condado Chaves.

Nuevo México reportó su primera muerte relacionada con sarampión en un adulto el 6 de marzo.

2. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Kansas?

Kansas registró 32 casos en ocho condados del suroeste del estado. Dos de ellos, Finney y Ford, son nuevos en la lista y destacan por ser importantes centros de población en esa zona del estado.

Haskell es el que registra la mayor cantidad de casos, con ocho; el condado Stevens tiene siete, Kiowa tiene seis y los demás tienen cinco o menos.

El primer caso reportado en el estado, identificado en el condado Stevens el 13 de marzo, está relacionado con los brotes de Texas y Nuevo México, según pruebas genéticas. Sin embargo, las autoridades sanitarias no han determinado cómo se expuso al virus esta persona.

3. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Oklahoma?

Los casos en Oklahoma se mantuvieron estables el martes: ocho casos confirmados y dos considerados como probables. Los dos primeros casos probables estuvieron "asociados" con los brotes del oeste de Texas y Nuevo México, según informó el Departamento de Salud estatal.

Un portavoz del departamento declaró que se confirmaron exposiciones al sarampión en los condados Tulsa y Rogers, pero no especificó en qué condados se registraron casos.

4. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Ohio?

Ohio reportó un nuevo caso de sarampión el jueves en el centro-oeste del condado Allen. La semana pasada, se registraron diez casos en el condado Ashtabula, al noreste del estado. El primer caso se registró en un adulto no vacunado que había interactuado con alguien que había viajado al extranjero.

En el centro de Ohio, las autoridades del condado Knox informaron de dos nuevos casos de sarampión en visitantes internacionales, lo que suma un total de tres casos en este grupo poblacional.

Estos casos no se incluyen en el recuento oficial del estado porque no corresponden a residentes de Ohio. Un brote de sarampión en el centro de Ohio enfermó a 85 personas en 2022.

5. ¿Cuántos casos de sarampión hay en Indiana?

Indiana confirmó seis casos relacionados de sarampión en el condado Allen, al noreste del estado: cuatro son menores no vacunados y dos son adultos cuyo estado de vacunación se desconoce.

Los casos no tienen relación con otros brotes, informó el miércoles el Departamento de Salud del condado Allen. El primer caso se confirmó el lunes.

6. ¿En qué otros lugares de EEUU se están presentando casos de sarampión?

También se han reportado casos de sarampión en Alaska, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawái, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Vermont y Washington.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC en inglés) reconocen un brote cuando existen tres o más casos relacionados, lo que ya ocurrió en seis de los estados del país.

En Estados Unidos, los casos y brotes generalmente se atribuyen a alguien que contrajo la enfermedad en el extranjero. Posteriormente, puede propagarse, especialmente en comunidades con bajas tasas de vacunación.

En 2019, el país registró 1,274 casos y estuvo a punto de perder su estatus de país con el sarampión eliminado. En lo que va de 2025, el recuento de los CDC es de 607.

7. ¿Necesito una dosis de refuerzo de la vacuna triple viral (SPR)?

La mejor manera de evitar el sarampión es vacunarse contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR). Se recomienda la primera dosis para niños de entre 12 y 15 meses y la segunda para niños de entre 4 y 6 años.

Las personas con alto riesgo de infección que recibieron las vacunas hace muchos años podrían considerar recibir una dosis de refuerzo si viven en una zona con un brote, le dijo a la agencia AP Scott Weaver, de Global Virus Network.

Entre estas personas se incluyen familiares que conviven con alguien que tiene sarampión o personas especialmente vulnerables a enfermedades respiratorias debido a afecciones médicas subyacentes.

Los adultos con evidencia de inmunidad no necesitan generalmente vacunas contra el sarampión, según los CDC.

Estos criterios de evidencia incluyen documentación escrita de vacunación adecuada en etapas anteriores de la vida, confirmación de laboratorio de una infección previa o haber nacido antes de 1957, cuando era probable que la mayoría de las personas se infectaran de forma natural.

Las personas que tengan documentación de haber recibido una vacuna contra el sarampión en la década de 1960 no necesitan hacerlo de nuevo, pero quienes fueron inmunizados antes de 1968 con una vacuna ineficaz contra el sarampión elaborada con virus "muertos" deben revacunarse con al menos una dosis, según los CDC. Esto también incluye a las personas que desconocen el tipo de vacuna que recibieron.

8. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión infecta primero las vías respiratorias y luego se propaga por todo el cuerpo, causando fiebre alta, goteo nasal, tos, ojos rojos y llorosos, y sarpullido.

El sarpullido generalmente aparece de tres a cinco días después de los primeros síntomas, comenzando como manchas rojas planas en la cara y luego extendiéndose hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Cuando aparece el sarpullido, la fiebre puede alcanzar los 104 °F, según los CDC.

La mayoría de los niños se recuperan del sarampión, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y la muerte.

9. ¿Cómo se puede tratar el sarampión?

No existe un tratamiento específico para el sarampión, por lo que los médicos generalmente intentan aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y brindar comodidad a los pacientes.

10. ¿Por qué son importantes las tasas de vacunación contra el sarampión?

En comunidades con altas tasas de vacunación (superiores al 95%), enfermedades como el sarampión tienen mayor dificultad para propagarse. Esto se denomina “inmunidad de grupo” o “inmunidad de rebaño”.

Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido en todo el país desde la pandemia y cada vez más padres alegan exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para evitar que sus hijos de las vacunas obligatorias.

En Estados Unidos se registró un aumento de casos de sarampión en 2024, incluyendo un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas.

