El norovirus podría llegar antes de lo esperado por la aparición de una nueva variante

Video Los CDC advierten sobre aumento en casos de norovirus: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

La aparición de una nueva variante del norovirus podría alterar el patrón de lo que hasta ahora habían sido brotes predecibles del contagioso virus estomacal en Estados Unidos, según un nuevo informe publicado este mes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en su revista Emerging Infectious Diseases.

Durante varios años la llegada del mes de diciembre marcó el inicio de la temporada del norovirus, pero en 2024 una oleada récord de brotes en octubre dio inicio a la activación del virus impulsado por una nueva variante llamada GII.17.

Incertidumbre por el inicio de la temporada del norovirus en Estados Unidos

Si bien los brotes han regresado a sus niveles habituales, la variante GII.17 ha estado presente en más de 3 de cada 4 brotes en EEUU, convirtiéndose en la dominante sobre la GII.4, que había prevalecido hasta el momento.

Este cambio en la variante dominante plantea dudas sobre posibles alteraciones futuras en la llegada anual del virus.

" Se necesita una vigilancia continua para determinar si este genotipo sigue siendo el dominante, así como si la temporada de norovirus continúa comenzando antes que en años anteriores", explican Leslie Barclay y Jan Vinjé, investigadores de norovirus de los CDC.

"Los virus GII.4 han sido el principal impulsor de la estacionalidad del norovirus. Con la disminución de los brotes de GII.4 desde 2024, aún no se puede determinar si los virus GII.17 seguirán provocando un inicio más temprano de la temporada de norovirus", explican Barclay y Vinjé.

El cambio en los patrones del norovirus no han sido únicos de Estados Unidos.

En Inglaterra, el número de casos superó el doble de temporadas anteriores después de que la variante GII.17 se consolidara como la dominante, mientras que en Japón, ya provocó una ola de infecciones hace una década, que se ha mantenido a niveles que superan a los de años anteriores.

A pesar de la llegada de la variante GII.17, la GII.4 no ha desaparecido y, por el contrario, se mantiene activa en todo el mundo, por lo que los investigadores no descartan que GII.4 pueda retomar su papel dominante y los patrones estacionales del norovirus regresen a su estado anterior.

Aun así, Barclay y Vinjé dicen que “GII.17 ha causado el 75% de todos los brotes de norovirus durante la temporada 2024-25 hasta el momento, reemplazando así a GII.4 como la variante de brotes de norovirus predominante en Estados Unidos”.

¿Qué es el norovirus?

“El norovirus es un virus muy contagioso que causa vómitos y diarrea”, dicen los CDC en su sitio web, donde también explica que si bien la enfermedad que causa a veces es referida como "gripe estomacal" o "virus estomacal", la misma “no está relacionada con la influenza (gripe)”.

Por lo general, las personas infectadas empiezan a tener síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas al norovirus y sus síntomas más comunes incluyen diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago, que pueden estar acompañados con fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo.

El norovirus se contagia con mucha facilidad y por diferentes vías, siendo el contacto directo con una persona infectada, compartiendo alimentos o utensilios con ella la más frecuente.

Los alimentos o líquidos, y las superficies también son importantes focos de contagio. La Clínica Mayo explica que el norovirus puede durar "días o semanas" en superficies como mesas o repisas.

Además, las personas pueden seguir propagando el virus hasta dos semanas o más después de sentirse mejor.