¿Qué tan efectiva es la vacuna contra la gripe esta temporada? Las autoridades sanitarias tienen la respuesta

La temporada de la gripe todavía no termina , pero por primera vez los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades decidieron publicar un reporte con las estimaciones preliminares de la efectividad de la vacuna este año. Y hay buenas noticias: se cree que reduce en 50% las posibilidades de buscar atención médica por complicaciones de la gripe .

Efectividad de más de 60%

A diferencia de otras vacunas, la de la influenza no es totalmente efectiva en prevenir el contagio ya que las cepas circulantes del virus cambian todos los años, pero sigue siendo la mejor arma de defensa contra la enfermedad pues, no sólo reduce en cierta medida las probabilidades de enfermarse, sino también de sufrir complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. También aminora la severidad de los síntomas.

80% de los 180 niños que murieron durante la temporada de la gripe 2017/2018 no habían sido vacunados.



Quienes aún no se han vacunado están a tiempo y deben hacerlo ya que podrían faltar meses para que la temporada termine. Ten presente que la vacuna tarda entre 10 y 15 días en surtir su efecto completo, así que no lo postergues más. Y no te preocupes: eso de que la vacuna de la gripe hará que te enfermes es un mito. La mayoría de los seguros la cubren sin costo adicional para el paciente.