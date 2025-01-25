Qué son las "granjas de sanación" contra las drogas que impulsa RFK Jr, nominado de Trump como secretario de Salud

Video Los obstáculos que enfrenta Robert F. Kennedy Jr. para su confirmación como secretario de Salud

La mayoría de las propuestas en materia sanitaria impulsadas por Robert F. Kennedy Jr., nominado por Trump como próximo secretario de Salud, han generado controversia por carecer de sustento científico.

Por ejemplo, tras la nominación de Kennedy Jr. al puesto de mayor influencia en materia de salud en Estados Unidos, un grupo de 77 ganadores del Premio Nobel en las áreas de la medicina, química, economía y física, urgieron en una carta al Senado a rechazar el nombramiento. Aún no ha sido definida una fecha para las audiencias de confirmación.

PUBLICIDAD

Kennedy Jr. ha impulsado teorías falsas sobre las vacunas contra el coronavirus, la polio y el sarampión. Las teorías impulsadas por el nominado de Trump como titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHSS en inglés) han sido desmentidas por científicos y expertos en múltiples ocasiones.

"En vista de su historial, colocar al señor Kennedy a cargo del DHSS pondría en peligro la salud pública y socavaría el liderazgo global de Estados Unidos en ciencias de la salud, tanto en el sector público como en el comercial”, dice la carta.

Además de su oposición a las vacunación infantil, basada en la idea errónea de que causan autismo, Kennedy Jr. ha planteado la implementación de un programa de “granjas de sanación” para combatir la adicción a las drogas, una propuesta poco examinada por la opinión pública.

Esa idea formaba parte de las propuestas que impulsó durante su corta campaña presidencial como aspirante independiente, que culminó en agosto con su declinación a favor de Trump. Kennedy Jr. previamente había descartado apoyarlo e incluso lo había criticado.

¿Cómo son las “granjas de sanación” que Kennedy Jr. impulsa?

Las llamadas “granjas de sanación” fueron presentadas en un documental titulado “Un filme sobre cómo curar nuestra crisis de adicción”, que fue lanzado por el entonces aspirante durante las campañas presidenciales.

En el filme, Kennedy Jr. presenta dos modelos de “granjas de sanación”, que funcionan como espacios en áreas rurales donde personas que luchan contra su adicción a las drogas se involucran en distintas actividades como una forma de alejarse de los narcóticos.

Los dos sitios presentados prohíben que los asistentes a las “granjas” consuman medicamentos contra las adicciones, como la metadona y la buprenorfina, que reducen el deseo de opioides como el fentanilo. Esa oposición a los medicamentos ha sido cuestionada por expertos.

PUBLICIDAD

El combate al consumo, distribución y tráfico de fentanilo ha sido planteado como uno de los principales objetivos de la nueva administración de Trump.

El republicano ha puesto énfasis en combatir el tráfico del poderoso opioide ya que, de acuerdo con cifras oficiales, el consumo de la droga ha derivado en decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente en Estados Unidos.

Por ejemplo, el primer sitio que el ahora nominado a secretario de Salud presenta en el video es Simple Promise Farms en Elgin, Texas, donde las personas en rehabilitación aprenden cómo cuidar el ganado y manejar tractores.

Además de los trabajos relacionados con el ganado, los habitantes del sitio, que deben pagan unos 11,000 dólares mensuales por su estancia, también pueden asistir a sesiones de meditación, yoga y reuniones de 12 pasos similares a los de Alcohólicos Anónimos. La estancia en ese sitio es de unos 60 días.

Kennedy Jr. recorrió el sitio para el documental y lo presentó como un modelo ideal para luchar contra las adicciones.

El excandidato ha hablado de su propia batalla contra la adicción a la heroína y ha dicho que la forma en la cual logró superar su dependencia al narcótico fue a través de la fe.

El otro sitio que aparece en el documental es Other Side Academy en Salt Lake City, Utah, donde la estancia requerida para el tratamiento es de unos 30 meses.

De acuerdo con los administradores, la estancia para los más de 130 residentes es gratuita a cambio de que se involucren en los negocios que opera el lugar.

PUBLICIDAD

Entre los negocios que opera el sitio están tiendas de objetos de segunda mano, una empresa de construcción y una popular empresa de mudanzas.

En el documental, Kennedy Jr. dijo que impulsaría un sistema nacional basado en el modelo de las “granjas de sanación” haciendo uso de terrenos federales en zonas rurales. También dijo que financiaría el sistema impulsando un impuesto general a las ventas de marihuana en Estados Unidos. Pero el modelo propuesto por Kennedy Jr. seguramente enfrentaría obstáculos legales y un impuesto federal a la venta del cannabis requeriría el aval del Congreso.

En ese sistema, según el aspirante a titular de DHSS, las granjas de rehabilitación servirían para que los residentes cultiven alimentos orgánicos y se involucren en capacitaciones de distintas disciplinas. En el modelo propuesto por Kennedy Jr, los residentes podrían quedarse todo el tiempo que quisieran.

Expertos cuestionan su eficacia

Sin embargo, los métodos aplicados en ese tipo de sitios y la oposición a la administración de medicinas eficaces para combatir las adicciones a los narcóticos ha sido puesta en duda por expertos.

“Este plan tiene pocas posibilidades de tener un impacto significativo en la crisis de adicciones del país”, dijo al diario The New York Times el doctor Keith Humphreys, experto en políticas de drogas de la Universidad de Stanford.

También el doctor Kevin Sabet, experto en políticas de drogas, dijo al Times que el enfoque en “comunidades terapéuticas” no debe excluir la aplicación de medicamentos que contribuyen a la rehabilitación de pacientes.

PUBLICIDAD

El concepto de comunidades terapéuticas no es nuevo en Estados Unidos. De acuerdo con el Times, en 1935 el gobierno estadounidense abrió un sitio llamado Granja de Narcóticos de los Estados Unidos en Lexington, Kentucky, pero cerró en medio de denuncias de experimentos con drogas en humanos.

Luego abrieron centros comunitarios en otros sitios de Estados Unidos pero poco a poco cerraron, aunque algunos también han estado envueltos en denuncias de abusos.

“Si optamos por el camino de las grandes comunidades terapéuticas financiadas por el gobierno, me gustaría ver cierta supervisión para garantizar que cumplan con los estándares modernos”, dijo Sabet.“También deberíamos deshacernos de la falsa dicotomía entre estos enfoques y los medicamentos, ya que sabemos que pueden funcionar juntos para algunas personas”.

Mira también: