Departamento de Salud anuncia el despido de 10,000 empleados en medio de cancelación de programas clave

Video Robert F. Kennedy Jr. insta a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión ante el brote en Texas

El gobierno federal anunció un recorte masivo de personal del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS en inglés) que afectará a 10,000 de sus empleados.

En un comunicado, la agencia federal dijo que "la reestructuración abordará este problema y cumplirá múltiples objetivos sin afectar los servicios esenciales".

De acuerdo con la agencia, el recorte masivo, aunado a otras medidas como la oferta de jubilación anticipada, generará ahorros de 1,800 millones de dólares al año al reducir la plantilla laboral de 82,000 a 62,000 empleados de tiempo completo.

"En segundo lugar, (el recorte) optimizará las funciones del departamento. Actualmente, las 28 divisiones del HHS contienen muchas unidades redundantes", dijo la agencia.

En el comunicado, el titular de la agencia, Robert F. Kennedy Jr., un funcionario que no tiene formación médica y que ha impulsado teorías falsas y de conspiración sobre las vacunas, dijo que las medidas forman parte de un esfuerzo para reducir la "expansión burocrática".

“Estamos reajustando la organización a su misión principal y a nuestras nuevas prioridades para revertir la epidemia de enfermedades crónicas”, declaró el secretario. “Este Departamento hará más, mucho más, a un menor costo para el contribuyente”.

Según Kennedy, las "burocracias como las de HHS se vuelven derrochadoras e ineficientes, incluso cuando la mayoría de su personal son funcionarios públicos dedicados y competentes".

Antes de que la mayoría republicana en el Senado lo confirmara en el puesto, los demócratas alertaron que Kennedy carecía de los conocimientos requeridos para desempeñarse en el cargo.

También condenaron las versiones falsas que ha impulsado sobre las vacunas que combaten enfermedades que ya habían sido erradicadas, como el sarampión y la polio.

Los recortes anunciados en HHS están en línea con el desmantelamiento de otras agencias federales que comenzó tras el inicio de la administración de Donald Trump en enero.

Los recortes han sido ordenados por la agencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés), controlada por el multimillonario Elon Musk. Esa agencia ha enfrentado críticas por el caos generado en varias áreas del gobierno, como el Departamento de Energía, donde cientos de empleados y expertos nucleares fueron despedidos y luego recontratados.

Agencia de salud ha terminado con proyectos de investigación para nuevas vacunas, según reportes

Aunque el comunicado de la agencia sobre los recortes de personal no lo menciona, un reporte del diario The New York Times difundido este miércoles reveló que HHS había cancelado los fondos para programas de desarrollo e investigación de nuevas vacunas contra el covid-19 y otros patógenos.

Citando un correo electrónico enviado a nivel interno por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en inglés, la explicación ofrecida por el gobierno para acabar con los fondos para esos programas fue que "la pandemia ya terminó".

Antes de asumir el cargo, durante la pandemia Kennedy Jr. impulsó múltiples teorías conspirativas sobre la vacuna contra el covid-19, desalentando que las personas se vacunaran contra el virus cuando era considerado una enfermedad mortal.

Además de esos recortes, el miércoles la agencia notificó a múltiples departamentos de salud en los estados de la cancelación de fondos por más de 12,000 millones de dólares que estaban siendo utilizados para el monitoreo de enfermedades infecciosas, servicios de salud mental y otros programas.

HHS dice que está enfocada en acabar con "enfermedades crónicas"

Según la agencia, con la "reestructuración" ahora las distintas áreas del departamento operarán bajo 15 nuevas divisiones.

"Y centralizará funciones esenciales como Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Adquisiciones, Asuntos Externos y Políticas. Las oficinas regionales se reducirán de 10 a 5", dijo el departamento.

Según el departamento, la "reforma" de la operación ahora enfocará la atención de la agencia en "poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas en Estados Unidos, centrándose en la alimentación sana y segura, el agua potable y la eliminación de toxinas ambientales".

