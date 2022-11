Por qué no debes caer en la moda del Ozempic, el medicamento contra la diabetes que muchos están usando para adelgazar

Como consecuencia, los pacientes sienten saciedad más pronto, explicó Janice Jin Hwang, jefa de la división de endocrinología y metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, a The New York Times. Una sensación de plenitud que dura mucho más de lo que es posible con los niveles naturales de la hormona: “Los alimentos que les resultaban muy emocionantes ya no son emocionantes”.