Menos culpa y miedo, más esperanza: por qué debemos cambiar el discurso acerca de la diabetes

Cuando Juan Manuel Martínez se enteró de que sufría diabetes tipo 2 se preocupó mucho. “Busqué información en Internet y me asusté con todo lo que leí. Mi doctor luego me preguntó que qué hacía yo indagando allí, si él estaba ahí para responderme a todas las preguntas”, cuenta a Univision Noticias.

En su criterio, el discurso hacia los pacientes con diabetes 1 y tipo 2 debe cambiar. “Si tienes diabetes probablemente has escuchado mil veces que debes implementar muchísimos cambios en tu estilo de vida. Que hay cosas que no puedes comer, que hay complicaciones que debes evitar. Y no es que no sea cierto, pero la forma en que se presenta esa información es importante. Hay que enfocarse más en la evidencia positiva”, explica a Univision Noticias.