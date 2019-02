“En el mundo hay 7,000 enfermedades raras. Mi hija padece tres”

Su intuición no le falló. Tras una larga noche de severos dolores de cabeza y vómitos, se presentó en la sala de emergencias con resultados en mano y decidida a que le dieran respuestas. “Vieron los análisis y me dijeron que no tenía nada, que me fuera a casa, pero les dije que de ahí no me movía y que tendrían que llamar a seguridad. Que quería que le hicieran más pruebas”, cuenta a Univision Noticias.

"Vivimos segregados, en el anonimato"

Es algo que María también practica a diario. “Yo antes no sabía nada de esta condición. No tengo grado universitario, pero ya me he convertido en una experta y estoy estudiando para convertirme en enfermera y así ayudar a mi hija. El amor no conoce de barreras”, dice y rescata uno de los lemas de la Organización Nacional de Enfermedades Raras: Alone, we're rare, together we're strong (en soledad somos raros, pero juntos somos fuertes).