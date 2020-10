El hastío desplazó al miedo: por qué la fatiga pandémica es el nuevo enemigo a vencer

“Ya aquí estamos ‘ out and about’ . Se siente bien”, admite a Univision Noticias esta ama de casa cuyo temor -aún latente- por el virus se ha visto sobrepasado por otra emoción: el hastío.

"El miedo ha sido remplazado por la fatiga"

“Yo entiendo esta fatiga (…), la entiendo, pero si permites que la fatiga se apodere y no sigues las reglas, el virus se va a propagar. Es así de simple. Sabemos cómo controlarlo, pero no puedes cansarte cuando el virus no se cansa. El virus no tiene fatiga, el virus está vivo y bien y no baja su guardia, así que tampoco podemos bajar la guardia nosotros”, dijo.