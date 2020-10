Que el invierno no te pille solo: cómo el coronavirus ha impulsado la carrera por encontrar pareja

Pongamos el caso de María M., una mujer de Majadahonda (cerca de Madrid, en España) de 30 años que trabaja en un restaurante de esta localidad. María (prefiere mantenerse en el anonimato) señala que su soltería se le hizo muy dura en el estricto confinamiento que sufrió el país la pasada primavera, cuando perdió su trabajo (muchos restaurantes se vieron obligados a cerrar) y pasó hora tras hora encerrada en el piso que comparte con otras dos amigas. “Hasta ahora he sido de picar de flor en flor, pero la soledad se me hizo muy dura esta primavera”, señala.

Comenzó a buscar pareja por internet en agosto, y desde entonces se ha visto, señala, con más gente que en todo el año anterior. “El invierno puede ser muy cruel ya un año cualquiera. Pero la idea de un invierno con pandemia se me hace insoportable”, señala.

No es la única. La actividad de los usuarios de los principales sitios de citas refleja una tendencia al alta en los últimos meses.

Hinge, que se promociona como “una app para la gente que quiere dejar las aplicaciones de citas”, señaló recientemente que sus ingresos procedentes de suscripciones se han triplicado en comparación con el mismo período del año pasado. El 69% de las personas que utilizan la aplicación “piensan más en quién buscan realmente” y el 50% dice que “ya no persiguen a personas que no están interesadas en ellas”, según los sondeos a sus usuarios.

“Creo que la gente se está volviendo específica y realista sobre lo que quiere”, dijo Justin McLeod, fundador y director ejecutivo de Hinge en declaraciones a The New York Times. De acuerdo con este medio, algo similar ocurre con todas las aplicaciones de citas de Match Group, que incluyen Tinder, OKCupid, Match.com y Plenty of Fish, además de Hinge. Amarnath Thombre, director ejecutivo de Match Group Americas, dijo que los mensajes aumentaron entre un 30 y un 40% en la mayoría de las aplicaciones de la compañía, en comparación con el mismo periodo del año pasado.