Ponte a prueba: estos ejercicios podrían ayudar a predecir tu longevidad

"La fragilidad, la fuerza, la masa muscular, el rendimiento físico... todos esos aspectos están correlacionados con la mortalidad, pero advierto a todo el mundo que la correlación no significa causalidad", dijo Hartley en declaraciones a The Washington Post. "Por ejemplo, si alguien tiene una rodilla muy mala y no hay manera de que pueda hacer la prueba, el hecho de que esa persona tenga una rodilla muy mala no significa que vaya a morir pronto", señaló Hartley.

La buena noticia es que, salvo complicaciones como la artritis, puedes trabajar en ello, y probablemente mejorarás con el tiempo.