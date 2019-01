Cuanto más rápido camines, mejor para tu salud

Realizamos un estudio con 50,000 caminantes de más de 30 años que vivieron en Gran Bretaña entre los años 1994 y 2008. Recopilamos datos de estas personas, incluida la percepción que ellos mismos tenían acerca de su rapidez a la hora de caminar, para después analizar la influencia de sus caminatas en su salud (asegurándonos de que las consecuencias, negativas o positivas, no se debían a hábitos como fumar o hacer ejercicio).

En los grupos de edad más avanzada encontramos también que existía una reducción linealmente mayor del riesgo de muerte prematura cuanto más rápido caminaban, aunque este hallazgo no se puede extender a toda la muestra ni a los grupos de menor edad.

¿Qué significa todo esto?

Pero debemos ser conscientes de que nuestro estudio fue meramente observacional y que no ejercimos un control absoluto sobre todas las variables posibles para poder establecer que solo el ritmo de los paseos fuera la causa de los efectos beneficiosos sobre la salud de los individuos. Por ejemplo, podría ser que las personas con una salud más pobre adujeran su bajo ritmo a la hora de caminar como causa de su mala salud, y de hecho acabasen falleciendo por esa misma razón.

Otro punto importante es que los participantes en nuestro estudio informaron por su cuenta sobre su ritmo habitual, lo que significa que las respuestas eran acordes al ritmo al que ellos consideraban que caminaban. No hay parámetros establecidos acerca del significado de “lento”, “medio” o “acelerado” en lo que a velocidad se refiere. Lo que una persona de 70 años sedentaria y fuera de forma pueda entender como un ritmo “rápido” será muy diferente de la percepción que pueda tener una persona deportista de 45 años.

Emmanuel Stamatakis, Professor of Physical Activity, Lifestyle, and Population Health, University of Sydney