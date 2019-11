Cosas que quizás no sabías sobre el sueño: el cerebro se "limpia" a sí mismo mientras dormimos

Lo que todavía no está claro es si la "limpieza" cerebral deteriorada durante el sueño es una causa o un síntoma de afecciones como el Alzheimer. “ Alguna disrupción en la manera en que dormimos podría, quizás, contribuir al declive de la salud del cerebro ”, dijo Lewis.

Una cosa está clara: el sueño no para de darnos sorpresas. A continuación presentamos otros aspectos que quizás no sepas sobre lo que ocurre (o no) cuando caemos en brazos de Morfeo, el Dios del sueño en la mitología griega: