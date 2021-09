Expertos de los CDC recomiendan otra dosis de la vacuna de Pfizer para mayores de 65 y personas con condiciones médicas

"Podemos dar refuerzos a las personas, pero esa no es realmente la respuesta a esta pandemia", explicó la doctora Helen Keipp Talbot, de la Universidad de Vanderbilt, de acuerdo con la agencia AP. “Los hospitales están llenos porque la gente no está vacunada. Estamos rechazando la atención a las personas que merecen atención porque estamos llenos de pacientes positivos de covid-19 que no estaban vacunados".