Los CDC recomendarán el uso de mascarillas para vacunados en espacios cerrados por el impacto de la variante delta

Robert Wachter, jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco, es de quienes cree que la decisión de los CDC en mayo fue "razonable" en aquel momento, con un repunte de personas vacunándose, el número de enfermos cayendo y una aparente vuelta a la normalidad, dijo al diario The Washington Post. "Nadie quiere retroceder pero tienes que lidiar con los hechos en el terreno, y los hecho son que estamos atravesando tiempos aterradores y que hay mucha gente vulnerable". Para él, el mayor error cometido es "no haber anticipado que 30% del país elegiría no vacunarse".