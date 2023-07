¿Por qué el senador Chuck Schumer ha pedido a la FDA que investigue la popular bebida PRIME?

Mientras tanto, los representantes de la compañía han defendido el producto alegando que está claramente etiquetado como "no recomendado para niños menores de 18 años". Según la compañía, ellos Venden una bebida deportiva separada, conocida como PRIME Hydration, que no contiene cafeína. Los representantes de PRIME no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios de la agencia AP.