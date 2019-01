¿Por qué es tan difícil normalizar la lactancia materna?

En una ocasión me llamaron al orden por amamantar a mi bebé de seis meses en el vestuario femenino de la piscina donde acudíamos a nadar bajo el argumento de que no estaba permitido "consumir alimentos". En el momento no supe si reír, llorar o darle una bofetada a la mujer encargada de seguridad de aquel establecimiento. Hace ya varios años de aquello, pero continúa fresco el recuerdo de aquel humillante intercambio.