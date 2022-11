El impactante relato de Jennifer Aniston que puede servir a millones de mujeres con infertilidad

“Esa historia de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera… Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo… La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era toda una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, dice la estrella de Friends, quien estuvo casada con Brad Pitt y posteriormente con Justin Theroux.