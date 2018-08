Amamantar debería ser tan natural como respirar. Seis claves para no tirar la toalla

“ Si los riesgos de no apoyar la lactancia fueran más conocidos, se impulsarían las medidas de apoyo”, señala María Teresa Hernández, coordinadora de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia ( IHAN ). “Siempre se habla de beneficios, pero no es lo mismo que hablar de riesgos”, apunta la pediatra.

“A nadie se le ocurre hablar de los beneficios de respirar frente a no respirar. Se trata de respirar para vivir. La lactancia es la forma natural de alimentación en los primeros meses. Cuando lo natural se altera en etapas tan tempranas de la vida, se altera también el desarrollo, disminuyen las defensas del bebé y aumentan los riesgos de enfermedad en madre e hijo”. Presentamos seis recordatorios para no abandonar:

1. El biberón no es equiparable a la leche materna...

2. ...digan lo que digan abuelas y demás familiares



“Te crié con biberón y has crecido bien linda”. Esta frase, que muchas madres hemos escuchado en boca de abuelas y otras familiares, puede provocar que en un momento de flaqueza –y quién no lo tiene tras dar a luz– algunas mamás recientes sucumban a la leche artificial. En esos momentos de dificultad en los que aparecen las grietas o mastitis (inflamación de mama), suele haber alguien a tu alrededor que te aconseja abandonar. La OMS es muy clara en este sentido: las preparaciones para lactantes no contienen los anticuerpos que hay en la leche materna. “Los beneficios de la lactancia materna para las madres y los niños no pueden obtenerse con leches artificiales”, indica este organismo. Mientras que el amamantamiento frecuente mantiene la producción de leche materna, si se usa leche artificial pero de repente se deja de tener acceso a ella, el retorno a la lactancia natural puede ser imposible como consecuencia de la disminución de la producción materna.