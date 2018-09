Poco podía imaginar Sophie Power que días después de finalizar la Ultra-Trail du Mont Blanc (una carrera por los Alpes conocida por sus siglas UTMB), su imagen se haría viral y aparecería en periódicos de todo el mundo y, cómo no, en las redes sociales. Una encuesta en Twitter elaborada por una revista especializada en running preguntaba a los lectores si las acciones de Power eran “groseras, un poco egoístas” o “asunto suyo”.

Los lectores se quejaron y la revista retiró la encuesta. Mientras, Power –que había dado a luz solo tres meses antes a su hijo Cormac– ha dejado muy claro que estos 15 minutos de fama tienen que servir para poner sobre la mesa cuestiones de las que las mujeres raramente hablan. “ No deberíamos tener que perder aquello que fuimos antes de ser madres . Los hombres ciertamente no lo pierden ”, sostiene la atleta.

“Hay esta sensación de culpabilidad de las madres de que todo el tiempo necesitas estar al 100% concentrada en tu bebé, y yo creo que si no atiendes tu salud mental y física no puedes ser la mejor madre”, señaló en una entrevista con The Guardian. “Necesito estar en forma y tener respiros mentales. Las mujeres se enfrentan a un dilema a la hora de decir esto”.