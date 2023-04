Autismo: síntomas que no son tan evidentes como crees. La historia de esta hispana lo demuestra

Su hijo entablaba contacto visual y se reía, cosas que -según creía en aquella época- eran excluyentes con un diagnóstico de autismo. Hoy tiene la certeza de que no es así. “ La gente dice que si el niño se ríe o te mira a los ojos no es autismo. Mi hijo hacía todas esas cosas, pero eso no implica que no tuviera autismo”, exclama en conversación con Univision Noticias.