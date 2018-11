No afectará tu estatus migratorio

Luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara posibles cambios a la regla sobre qué se considera carga pública, que podría afectar los cambios de estatus de determinados grupos de inmigrantes, muchas personas temen aplicar a los beneficios de la Ley de Salud Asequible (Obamacare). Pero, si por ley eres elegible para inscribirte por ahora no tienes de qué preocuparte , aclara a Univision Noticias Shelby González, analista de leyes y regulaciones de salud para el Center on Budget & Policy Priorities.

"Lo primero que deben saber los consumidores es que inscribirse en los mercados de salud de Obamacare y recibir sus subsidios no figuran entre los programas enumerados por los cambios propuestos por la administración Trump sobre qué se considera carga pública. Medicaid sí, pero esta regla no es definitiva y faltan muchos meses para su discusión. Incluso, si se agregan nuevos programas a esta clasificación estos no serían factorizados a la hora de evaluar a los postulantes hasta 60 días después de que la norma sea definitiva", explica.