Hallan miles de virus completamente desconocidos en los pañales de los bebés

No descarta que el hallazgo permita en un futuro prevenir muchos males. “Muchas investigaciones sugieren que la mayoría de las enfermedades crónicas con las que estamos familiarizados, desde la artritis hasta la depresión, tienen un componente inflamatorio. Es decir, el sistema inmunitario no funciona como debería, lo que podría deberse a que no fue entrenado adecuadamente. Entonces, si aprendemos más sobre el papel que juegan las bacterias y los virus en un sistema inmunitario bien entrenado, con suerte puede llevarnos a poder evitar muchas de las enfermedades crónicas que afligen a tantas personas hoy en día”.