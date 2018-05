El equipo que investiga el 'Rusiagate' informó a la Casa Blanca que no podrán acusar al presidente Donald trump aunque se hallen evidencias de que violó la ley al interferir en la investigación del caso. Eso dijo el abogado del mandatario Rudy Giuliani al ser entrevistado por los canales CNN y Fox News.

"Lo único que pueden hacer es escribir un reporte", dijo Giuliani a CNN. "No lo pueden acusar", agregó.

La decisión de no imputar al presidente está sustentada en que el equipo del fiscal especial Robert Mueller podría estar acatando una interpretación del Departamento de Justicia según la cual un presidente en funciones no puede ser imputado, pues esto interferiría en sus responsabilidades constitucionales. Sin embargo, no existe ningún punto en la Constitución o en algún estatuto federal que establezca esto.

"Cuando me reuní con el equipo de Mueller ellos parecían estar un poco confundidos sobre si podían acusar o no al presidente", dijo Giuliani. "Nosotros les dijimos: 'Es bastante claro que deben seguir las políticas del Departamento de Justicia'". Según el abogado, dos o tres días después de ese encuentro, un miembro de la oficina del fiscal especial llamó a otro de los defensores del presidente, a Jay Sekulow, para darle la noticia de que no habría imputación.

"No pueden acusarlo, porque de hacerlo sería descartado rápidamente. No hay precedentes de que un mandatario sea acusado", agregó Giuliani.

Aunque Giuliani dio estas declaraciones, distintos medios han intentado sin éxito conocer la postura de la oficina del fiscal especial Mueller.

Pero que no haya una acusación no implica que el presidente tenga el camino libre en esta investigación. La oficina de Mueller aún podría remitir su reporte a la Cámara de Representantes y esta podría enjuiciar al mandatario. Otra opción que le quedaría al equipo que investiga el 'Rusiagate' es dejar por escrito en documentos judiciales que el presidente es un co-conspirador no acusado, explica el diario The New York Times.

En distintas ocasiones, Trump ha considerado la investigación de Mueller como una "cacería de brujas".

Con este anuncio de Giuliani queda en el aire la posibilidad de que Trump sea citado por el equipo de Mueller para una entrevista que se esperaba ocurriera en cualquier momento, según los reportes de distintos medios. En ese encuentro, Mueller le haría un mínimo de 40 preguntas que incluían las razones por las que fueron despedidos, por ejemplo, el exdirector del FBI, James Comey, y el primer asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien decidió colaborar con la justicia "para corregir las cosas", dijo en una audiencia en Washington DC en la que se declaró culpable de mentir al FBI.