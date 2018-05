Estas son las preguntas que el fiscal especial del 'Rusiagate' quiere hacerle a Trump

El fiscal especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones presidenciales, Robert Mueller , entregó a los abogados del presidente Donald Trump una lista de al menos 40 preguntas que esperaría hacerle al mandatario en una entrevista , según información obtenida por el diario The New York Times . Con ellas, pretende, entre otras cosas, determinar si Trump interfirió en las indagaciones para esclarecer el 'Rusiagate'.

Michael Flynn, sus llamadas y su despido



En enero de 2017, Flynn se declaró culpable en una corte federal de haber mentido al FBI sobre sus contactos con el diplomático ruso. Según el documento de la acusación, el ex asesor de Trump no dijo la verdad al declarar al Buró que no le había pedido a Kislyak que Rusia no reaccionara desproporcionadamente a las sanciones impuestas por Obama por la intromisión del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales, ya que el gobierno entrante de Trump las podría eliminar. También mintió sobre otra conversación con el diplomático sobre una votación pendiente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.