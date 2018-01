Bannon afirma que la reunión entre Trump Jr. y emisarios rusos fue "alta traición" y "antipatriota"

Un acto de "alta traición" y "antipatriota": así describió Steve Bannon, el poderoso exasesor de Donald Trump, una reunión que tuvieron en plena campaña el hijo y el yerno del presidente con una abogada rusa en la Torre Trump, en un esfuerzo por obtener información dañina sobre Hillary Clinton.

En declaraciones reveladas este miércoles por el diario The Guardian, Bannon no escatimó palabras para criticar la decisión de Donald Trump Jr., Jared Kushner y el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, de reunirse con la abogada Natalia Veselnitskaya en junio de 2016 ante promesas de datos perjudiciales sobre la entonces candidata demócrata a la presidencia.



"Aun si (ellos) pensaban que esto no era alta traición o antipatriota o algo malo -y yo pienso que fue todo eso- debieron haber llamado al FBI inmediatamente", afirmó Bannon en entrevista con el periodista Michael Wolff, en declaraciones que son parte de un libro sobre la presidencia de Trump que será publicado la próxima semana.

La reunión en la Torre Trump con la abogada rusa está al centro de la investigación del llamado 'Rusiagate', en la que el fiscal especial Robert Mueller busca indagar cualquier lazo entre la campaña de Trump y los esfuerzos rusos por influenciar las elecciones estadounidenses.

Para Bannon, quien abandonó su puesto en la Casa Blanca en agosto, la reunión en plena campaña nunca debió haberse producido.

"Los tres hombres de más alto rango en la campaña pensaron que sería una buena idea reunirse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump, en una sala de conferencias en el piso 25 sin abogados. No llevaron abogados", criticó Bannon.



Esta es la reunión en la que Donald Trump Jr. creyó que accedería a información negativa sobre Clinton proveniente del gobierno ruso Donald Trump Jr. Jared Kushner Paul Manafort Natalia Veselnitskaya Ike Kaveladze Rinat Akhmetshin La reunión se celebró el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York. También acudió un traductor y Rob Goldstone, que actuó de intermediario. 1 QUIÉNES PARTICIPARON DONALD TRUMP JR. Hijo del presidente y administrador de la organización Trump. JARED KUSHNER Yerno y asesor del presidente Trump. PAUL MANAFORT Exjefe de campaña de Donald Trump. NATALIA VESELNITSKAYA En los mails la nombran como “abogada del gobierno ruso”. RINAT AKHMETSHIN Lobista ruso-estadounidense. IKE KAVELADZE Vicepresidente de la constructora de los empresarios rusos Emin y Aras Agalarov. 2 QUIÉN ORGANIZÓ LA REUNIÓN ROB GOLDSTONE Conocido de la familia Trump y representante de Emin Agalarov. “Ellos (la oficina de Mueller) van a romper a Don Jr. como un huevo en televisión nacional”, dijo Bannon, según la versión del libro que vio el diario londinense.

La Casa Blanca no comentó inmediatamente sobre las aseveraciones de quien fuera el estratega jefe de Trump y que ahora, desde la dirección de la página conservadora Breibart, sigue considerándose como promotor de la plataforma del presidente.

Mueller había investigado sobre la reunión y pedido información sobre quiénes estaban presentes, según se reportó en julio del año pasado.



El diario The New York Times fue el que reveló la reunión en la Torre Trump en julio del año pasado. Poco luego de que publicaran detalles al respecto, Trump Jr. compartió en Twitter varios correos relacionados al episodio.

En uno de ellos, un intermediario que ayudó a coordinar la reunión le cuenta a Trump Jr. sobre "algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary por sus manejos con Rusia". Luego confiesa que esa información "es parte de Rusia y el apoyo de su gobierno por el Señor Trump".

El hijo del presidente respondió al correo diciendo: "si es así como lo dices, me encanta, sobre todo para más adelante este verano".

Hasta el momento, varios miembros de la campaña de Trump han sido implicados en la investigación del Rusiagate, entre ellos Manafort y los exasesores George Papadopoulos y Michael Flynn.



Las leyes estadounidenses determinan que las campañas políticas no pueden recibir ningún tipo de ayuda "material" o "moral" de fuentes extranjeras, algo que, muchos críticos de Trump, indican que sucedió al aceptar una reunión con los emisarios rusos.