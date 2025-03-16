RFK Jr. desinforma sobre la vitamina A y terapias no respaldadas para el sarampión

Ni la vitamina A ni los medicamentos mencionados por Kennedy reemplazan la vacunación.

En medio de un creciente brote de sarampión en Texas que ha cobrado la vida de un niño, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha enfocado engañosamente la atención en la vitamina A, incluyendo la presente en el aceite de hígado de bacalao, y en dos medicamentos no estándar como tratamientos para el sarampión.

La vitamina A se recomienda en todo el mundo para el sarampión porque hay evidencia de que puede ayudar si alguien tiene deficiencia, pero el beneficio para los pacientes en Estados Unidos no está claro. El aceite de hígado de bacalao, que contiene vitamina A, no se aconseja en absoluto para el sarampión, y se necesitaría consumir una cantidad potencialmente peligrosa para obtener la dosis recomendada de la vitamina utilizada durante una infección.

Los otros medicamentos que Kennedy ha mencionado, un esteroide y un antibiótico, no son tratamientos específicos para el sarampión, según dijeron expertos a FactCheck.org, aliado de elDetector. Ni la vitamina A ni estos medicamentos reemplazan la vacunación, que es segura y efectiva para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa.

Kennedy hizo sus comentarios en una entrevista con el corresponsal médico de Fox News, el doctor Marc Siegel. Fragmentos de la entrevista se presentaron en cuatro segmentos de Fox News o Fox Business emitidos el 4 de marzo.

“Han tratado a la mayoría de los pacientes, de hecho, más de 108 pacientes en las últimas 48 horas. Y están obteniendo resultados muy, muy buenos, según informan, de budesonida, que es un esteroide, un esteroide de 30 años”, dijo Kennedy en el segmento más largo. “Y claritromicina [un antibiótico] y también aceite de hígado de bacalao, que tiene altas concentraciones de vitamina A y vitamina D”.

“Necesitamos mirar esas terapias y otras terapias”, dijo Kennedy en otro segmento. “Realmente necesitamos hacer un buen trabajo y hablar con los médicos de primera línea para ver qué está funcionando en el terreno, porque esos tratamientos han sido realmente ignorados por la agencia durante mucho, mucho tiempo”.

En cada segmento, Kennedy se refirió de alguna manera a la importancia de la vacunación o Siegel parafraseó a Kennedy haciendo tales comentarios. Eso es un cambio para Kennedy, quien ha difundido falsedades sobre las vacunas durante 20 años y en un libro de 2021 escribió que los brotes de sarampión “han sido fabricados para crear miedo”. Pero en cada uno de los clips de Fox, el secretario también enfatizó que vacunarse era una decisión personal o incluyó declaraciones que podrían socavar la confianza en las vacunas.

“Los CDC en el pasado no han hecho un buen trabajo cuantificando el riesgo de las vacunas; ahora lo vamos a hacer”, dijo Kennedy durante un segmento presentado en el “Special Report” de Bret Baier.

“Lo mejor que los estadounidenses pueden hacer es mantenerse saludables”, dijo Kennedy en la entrevista completa, que está disponible en Fox Nation, el servicio de suscripción de la cadena. “Es muy, muy difícil que el sarampión mate a una persona sana”.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ha dicho que el niño en edad escolar que murió de sarampión “no estaba vacunado y no tenía condiciones subyacentes conocidas”. Hasta el 7 de marzo, ha habido 198 casos asociados con el brote, incluyendo 23 hospitalizaciones. Otros 30 casos de sarampión, que se sospecha están relacionados con el brote, se han reportado en Nuevo México. Una de esas personas, un adulto no vacunado que no buscó atención médica, murió, aunque la causa oficial de la muerte aún no se conoce.

La entrevista de Kennedy sigue a un editorial que escribió para Fox News el 2 de marzo, donde habla de la vacunación, pero también enfatiza el uso de vitamina A y dice que una buena nutrición es “la mejor defensa contra la mayoría de las enfermedades crónicas e infecciosas”. Pero para muchas enfermedades para las que hay vacunas, las vacunas son la mejor defensa, ya que son la única forma de proporcionar inmunidad específica contra un patógeno.

El artículo de opinión fue notable porque, aparentemente, fue el respaldo más fuerte de Kennedy a la vacunación hasta la fecha. El subtítulo menciona que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, o MMR, es “crucial” y Kennedy escribió que “las vacunas no solo protegen individualmente a los niños del sarampión, sino que también contribuyen a la inmunidad comunitaria, protegiendo a aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas”. Pero el artículo no dijo explícitamente que la vacuna MMR es segura, ni abogó específicamente por la vacunación. En cambio, Kennedy instó a los padres “a consultar con sus proveedores de atención médica para entender sus opciones para obtener la vacuna MMR”, llamando a la decisión de vacunar “una decisión personal”.

El 26 de febrero, como ha escrito FactCheck.org, Kennedy minimizó el brote de Texas, diciendo que “no era inusual”, y afirmando falsamente que las hospitalizaciones habían ocurrido “principalmente por cuarentena”.

Vitamina A

La vitamina A se recomienda para las personas que contraen sarampión. Las personas con deficiencia de vitamina A tienden a tener peores resultados de sarampión, y estudios en países de bajos ingresos donde muchas personas carecen de la vitamina han demostrado que ciertas dosis altas de vitamina A ayudan a reducir la mortalidad por sarampión.

Una revisión de la Biblioteca Cochrane de 2005, por ejemplo, encontró que al agrupar los resultados de tres estudios realizados en África, dos grandes dosis de vitamina A administradas en días consecutivos (el protocolo estándar para la suplementación en casos de sarampión) a niños menores de 2 años redujeron las muertes en aproximadamente un 80%.

Pero existen pocos estudios para poblaciones sin deficiencias de vitamina A, por lo que no se sabe si la suplementación mejora los resultados del sarampión en países como Estados Unidos.

Un estudio de 1999 de 105 niños en Japón encontró que los pacientes con sarampión que recibieron vitamina A no desarrollaron neumonía con menos frecuencia, pero tosieron y tuvieron fiebre por un período más corto que aquellos que no recibieron el suplemento. Un estudio de tamaño similar, realizado en 2021, de niños ingresados en el hospital por sarampión en Italia, no encontró diferencias en una variedad de síntomas o complicaciones en niños que recibieron vitamina A en comparación con aquellos que no lo hicieron.

Dado que es posible que algunas personas en países de altos ingresos puedan tener una deficiencia, y porque el sarampión en sí puede reducir los niveles de vitamina A, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los pacientes con sarampión reciban vitamina A, independientemente de dónde vivan.

“Creo que es algo así como una probabilidad del 50-50 de, ya sabes, si realmente apoya la salud general y la recuperación de alguien” cuando no tienen una deficiencia, dijo en una entrevista telefónica el Dr. Michael Mina, un experto en enfermedades infecciosas que anteriormente fue profesor en la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Todo este contexto quedó fuera cuando Kennedy escribió en su editorial: “Los estudios han encontrado que la vitamina A puede reducir drásticamente la mortalidad por sarampión”.

Similar a la revisión de Cochrane, el metaanálisis citado por Kennedy encontró que al menos dos dosis de vitamina A redujeron la mortalidad por sarampión en un 62%, según lo medido por los mismos tres estudios en África. El documento, notablemente, también concluyó que una sola vacunación contra el sarampión redujo la enfermedad por sarampión en un 85%.

Algunos expertos están preocupados de que el mensaje de Kennedy sobre la vitamina A pueda llevar a las personas a asumir incorrectamente que la vitamina es tan efectiva que no necesitan vacunarse.

El Almirante Brett Giroir, el ex zar de pruebas de coronavirus que sirvió en varias otras posiciones de salud durante el primer mandato del presidente Donald Trump y está asesorando temporalmente a Kennedy sobre enfermedades infecciosas, escribió en X: “por favor, no confíen en la #VitaminaA para salvar a su hijo en EE. UU. – ayuda en África, donde hay deficiencia, no aquí”.

“Nadie debería tomar, y nadie debería dar a su hijo, vitamina A con la esperanza de que prevenga el sarampión”, dijo en un comunicado enviado a FactCheck.org el Dr. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría.

“Hay un momento y un lugar para hablar sobre el estado nutricional y la administración de vitaminas. Es mucho más importante prevenir el sarampión en primer lugar a través de la vacunación”, dijo Mina.

La vacunación, dijo Mina, utiliza “los procesos naturales de su cuerpo… para ser su primera línea de defensa, mucho antes de que tenga que lidiar con la vitamina A porque su hijo está enfermo”.

Terapias no respaldadas

En cuanto a las afirmaciones de Kennedy sobre los pacientes con sarampión en Texas que obtienen “resultados muy, muy buenos” con aceite de hígado de bacalao, claritromicina y budesonida, los expertos dijeron que ninguno de ellos son tratamientos específicos para el sarampión. No están respaldados por pruebas, y en algunos casos podrían ser peligrosos.

“El aceite de hígado de bacalao tiene vitaminas A y D, pero no es algo que recomendemos para el sarampión”, dijo O’Leary en su declaración.

El problema con el uso de aceite de hígado de bacalao para el sarampión es que, incluso suponiendo que la vitamina A funcione para un paciente, sería muy difícil consumir suficiente aceite para alcanzar la dosis recomendada de la vitamina, y esa cantidad de aceite podría ser un problema en sí misma.

“No es una sugerencia razonable”, dijo Mina. “Es perjudicial porque es engañoso, y yo argumentaría que es dañino”.

Para el sarampión, la vitamina A debe administrarse en dos dosis diarias muy grandes, con una tercera dosis varias semanas después si un niño parece tener deficiencia de vitamina A, según la Organización Mundial de la Salud. Debido a que la vitamina A es soluble en grasa, es posible tomar demasiada vitamina, por lo que las pautas llaman a consultar con un médico sobre la dosis.

La claritromicina podría usarse si una persona con sarampión desarrollara una infección bacteriana secundaria, pero O’Leary dijo que “no sería una opción de primera línea” para tal infección.

Como escribieron varios médicos en un artículo de 2019 sobre el sarampión en el New England Journal of Medicine, “Los antibióticos, en ausencia de neumonía, sepsis u otros signos de una complicación bacteriana secundaria, generalmente no se recomiendan”.

“La budesonida generalmente se usa como un esteroide inhalado para cosas como el asma y no es un tratamiento recomendado para el sarampión”, dijo O’Leary.

Mina dijo que es posible que el esteroide podría usarse en un nebulizador para un paciente hospitalizado que esté en dificultad respiratoria. Pero nuevamente, el medicamento estaría tratando los síntomas, no la enfermedad del sarampión.

“Simplemente, no sé de dónde vino eso”, dijo sobre el comentario de Kennedy sobre el uso del esteroide.

La budesonida, notablemente, puede suprimir el sistema inmunológico. A los pacientes que toman el medicamento a veces se les dice que tengan especial cuidado para evitar exposiciones al sarampión, ya que podrían ser más susceptibles a una infección grave por sarampión.

La edición del segmento más largo de Fox sugiere que Kennedy estaba diciendo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estaban proporcionando los tratamientos alternativos, pero una revisión de la entrevista completa muestra que Kennedy estaba hablando de dos médicos de Texas.

Uno, el Dr. Richard Bartlett, anteriormente afirmó que la budesonida era una “solución milagrosa” para el covid-19 y sugirió que funcionaba tan bien que no había necesidad de una vacuna contra el covid-19. También dio claritromicina a pacientes con covid-19. En 2003, fue objeto de acción disciplinaria por parte de la Junta de Examinadores Médicos del Estado de Texas por acusaciones de prescripción inapropiada de pruebas y medicamentos médicamente innecesarios, incluidos antibióticos y esteroides.

El otro médico, el Dr. Ben Edwards (Kennedy se refirió a él como “Ed Benjamin”), fue destacado en un artículo en el sitio web de Children’s Health Defense, la organización sin fines de lucro antivacunas que Kennedy fundó y dirigió antes de convertirse en secretario de salud.

En la entrevista completa, Kennedy dijo que los dos médicos estaban “viendo lo que describen como una recuperación casi milagrosa e instantánea” usando las terapias alternativas, agregando que “no hemos hecho un ensayo clínico sobre esos y deberíamos haberlo hecho, pero no lo hemos hecho. Y lo vamos a hacer”.

Cuando preguntamos si el CDC respalda el uso de las terapias mencionadas por Kennedy, un portavoz dijo que la agencia “continúa recomendando la vacuna MMR como la mejor manera de prevenir el sarampión” y que la atención médica para el sarampión es de apoyo, “para ayudar a aliviar los síntomas y abordar las complicaciones”. La vitamina A “puede ser apropiada bajo la dirección de un médico”, agregó el portavoz, compartiendo la página web de la agencia que incluye recomendaciones de uso para la vitamina. La página web no incluye ninguna mención del aceite de hígado de bacalao.

Posteriormente, el 7 de marzo, los CDC emitieron una alerta sanitaria enfatizando que la vacuna MMR “sigue siendo la herramienta más importante para prevenir el sarampión”. La alerta señala que la vitamina A “puede” administrarse a los niños con sarampión, y que aquellos con sarampión grave “deben” recibir la vitamina. La alerta indica que la vitamina A “debe administrarse bajo la supervisión de un proveedor de atención médica y no es un sustituto de la vacunación”, y añade que el uso excesivo de la vitamina puede ser tóxico y que las mujeres embarazadas no deben tomar dosis altas debido al riesgo de defectos de nacimiento.

Un portavoz del Hospital Infantil Covenant en Lubbock, que ha tratado a muchos de los pacientes con sarampión en el brote de Texas, dijo que el hospital “no puede comentar específicamente sobre la atención de nuestros pacientes”, pero que sus médicos “han seguido los protocolos de tratamiento recomendados para pacientes con sarampión”.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas dirigió a FactCheck.org al HHS, pero dijo que “no ha recomendado ninguno de esos tratamientos”. HHS no respondió a una solicitud de comentarios.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 11 de marzo de 2025, tras ser traducido del inglés por El Tiempo Latino, gracias a su alianza con FactCheck.org.

