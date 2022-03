Putin distorsiona el papel de Rusia en el alto el fuego y los corredores humanitarios en Ucrania

El gobierno ruso ha anunciado un alto el fuego para evacuar la población por corredores humanitarios. Sin embargo, en reiteradas ocasiones las fuerzas armadas rusas lo violaron. Por lo tanto, tomado en cuenta el contexto y los hechos, la declaración de Putin sobre el alto el fuego y los corredores humanitarios de Rusia es engañosa. Además, no hay evidencias de la acusación Putin de que los batallones nacionalistas ucranianos impidieron la evacuación de la población recurriendo “a la violencia contra los civiles” El gobierno ruso no ha presentado prueba de ello y una búsqueda rigurosa hecha por elDetector no encontró ninguna tampoco. Mientras tanto, abunda evidencia de que las fuerzas rusas sí han atacado a civiles. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.