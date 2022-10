Preguntas y respuestas sobre las vacunas contra el covid-19 actualizadas para ómicron

Para algunas personas, puede tener sentido recibir las dos vacunas juntas, pero para otras el momento podría no ser ideal. Los CDC recomiendan recibir la vacuna antigripal en septiembre u octubre, pero muchos expertos recomiendan octubre o más tarde porque la protección de la vacuna antigripal disminuye y puede no durar toda la temporada si se administra demasiado temprano. Aun así, es mejor vacunarse contra la gripe un poco antes que no vacunarse.