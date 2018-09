Los Porsche 718 Cayman y Boxster nos dan otra buena razón para dejar de fumar

Porsche aún no ha hecho público este recall. Sin embargo, Marc Carter editor de The Torque Report, quien es dueño de un Porsche 718 Boxster 2017, recibió el llamado por correo el pasado jueves. En la carta, el fabricante dice sin especificar cifras de incidentes ni la extensión de los daños acusados, tener conocimiento de daños ocurridos a vehículos por esta circunstancia, la cual no queremos llamar defecto porque de no ser por la gente no lanzara colillas encendidas por las ventanas de sus autos no sería un problema. Otra buena razón más para dejar de fumar.