Masivo veto de Biden a nuevas explotaciones petroleras en el mar: ¿qué áreas son las protegidas?

El presidente Joe Biden decretó este lunes la prohibición de nuevas perforaciones en alta mar en una inmensa zona de aguas costeras, a dos semanas de que asuma el cargo Donald Trump, quien ha prometido aumentar masivamente la producción de combustibles fósiles .

"Mientras la crisis climática continúa amenazando a las comunidades de todo el país y estamos en transición hacia una economía de energía limpia, ahora es el momento de proteger estas costas para nuestros hijos y nietos", dijo Biden en un comunicado.

"Al sopesar los múltiples usos y beneficios del océano estadounidense, me queda claro que el potencial relativamente mínimo de combustibles fósiles en las áreas que estoy retirando no justifica los riesgos ambientales, de salud pública y económicos que surgirían de nuevos arrendamientos y perforaciones", agregó.

Biden tomó la medida en virtud de la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior de 1953, que otorga al gobierno federal autoridad sobre la explotación de recursos marítimos.

La ley no prevé expresamente que los presidentes reviertan unilateralmente una prohibición de explotación sin pasar por el Congreso, por esto podría ser tanto política como jurídicamente complicada de revocar para Trump.

Qué áreas protege la nueva declaración de Biden (y cuáles no)

Según un comunicado de la Casa Blanca, la medida protege más de 625 millones de acres (253 millones de hectáreas) de aguas.

La prohibición abarca toda la costa atlántica y el este del golfo de México, así como la costa del Pacífico frente a California, Oregon y Washington, y una sección del mar de Bering frente a Alaska.

"Mi decisión refleja lo que las comunidades costeras, las empresas y los bañistas saben desde hace mucho tiempo: que las perforaciones en estas costas podrían causar daños irreversibles a lugares que apreciamos y son innecesarias para satisfacer las necesidades energéticas de nuestra nación", declaró.

Las órdenes de Biden no afectarían a grandes franjas del Golfo de México, donde se realizan la mayoría de las perforaciones marinas de Estados Unidos, pero protegerían las costas de California, Florida y otros estados de futuras perforaciones.

Defensores del medio ambiente elogian la medida de Biden

Los defensores del medio ambiente elogiaron la acción de Biden y dijeron que las nuevas perforaciones de petróleo y gas deben reducirse drásticamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. El año 2024 fue el más caluroso de la historia registrada.

"¡Esta es una victoria oceánica épica!", dijo Joseph Gordon, director de campaña del grupo ambientalista Oceana.

Gordon agradeció a Biden "por escuchar las voces de las comunidades costeras" que se oponen a las perforaciones y "contribuir a la tradición bipartidista de proteger nuestras costas".

Las acciones de Biden se basan en el legado de los presidentes demócratas y republicanos de proteger las aguas costeras de las perforaciones en alta mar, dijo Gordon, y agregó que las costas de Estados Unidos albergan a decenas de millones de estadounidenses y respaldan miles de millones de dólares de actividad económica que dependen de un medio ambiente limpio, una vida silvestre abundante y una pesca próspera.

Medidas climáticas de Biden antes de la llegada de Trump

La decisión es la más reciente de una serie de acciones de política climática de último momento por parte de la administración Biden antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

A mediados de diciembre, la administración saliente emitió un nuevo y ambicioso objetivo climático en el marco del histórico Acuerdo de París, comprometiendo a Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la economía entre un 61 y un 66 % por debajo de los niveles de 2005 para 2035, en camino a lograr cero emisiones netas para 2050.

Trump ha prometido establecer lo que él llama el "dominio energético" estadounidense en todo el mundo mientras busca impulsar la perforación de petróleo y gas en Estados Unidos y alejarse del enfoque de Biden sobre el cambio climático.

Sin embargo, durante su presidencia tuvo una historia complicada con el tema de las perforaciones costeras. Aunque inicialmente intentó expandir las perforaciones marinas, luego tuvo que dar marcha atrás en medio de una oposición generalizada en Florida y otros estados costeros.

Y en 2020 firmó un memorando en el que ordenaba al secretario del Interior que prohibiera las perforaciones en las aguas de ambas costas de Florida y de las costas de Georgia y Carolina del Sur hasta 2032.

Por su parte, Biden ha propuesto hasta tres ventas de concesiones de petróleo y gas en el golfo de México , pero ninguna en Alaska, mientras intenta navegar entre las compañías energéticas que buscan una mayor producción de petróleo y gas y los activistas ambientales que quieren que cierre las nuevas perforaciones en alta mar en la lucha contra el cambio climático.

Con anterioridad, el demócrata limitó perforaciones en alta mar en otras áreas de Alaska y el océano Ártico , pero su decisión de aprobar el enorme proyecto petrolero Willow en Alaska provocó una fuerte condena de los grupos ambientalistas.