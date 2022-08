Biden firma una ley para dar cobertura sanitaria a los veteranos envenenados por residuos tóxicos

En 2019, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una demanda por negligencia contra los contratistas de defensa KBR Inc y Halliburton Co. presentada por miembros del servicio que enfermaron por los pozos de quema. El tribunal confirmó una sentencia de un tribunal inferior que consideró que la cuestión de quién era responsable de los pozos de quema tóxicas era una "cuestión política" que el Congreso debía resolver, no los tribunales.