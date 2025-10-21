Trump lo perdonó por la insurrección del 6 de enero. Ahora, fue detenido en NY por amenazar de muerte al líder demócrata del Congreso

Video Vence el plazo que dio la fiscal Mayes para juramentación de Adelita Grijalva: "Se acabó el tiempo"

Christopher P. Moynihan, un hombre de Nueva York de 34 años que recibió un perdón presidencial de Donald Trump por su participación en la insurrección y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, fue detenido por la policía estatal de ese estado el pasado fin de semana, acusado de "hacer amenazas de muerte contra un miembro del Congreso", que resultó ser el líder demócrata de la minoría de la Cámara baja, Hakeem Jeffries.

Un comunicado de la policía estatal indicó que arrestaron a Moynihan "por hacer una amenaza terrorista". Se prevé que comparezca ante un juez este jueves 23 de octubre.

"No puedo permitir que este terrorista siga vivo", escribió Moynihan, según un informe de un investigador de la policía estatal. Moynihan también escribió que Jeffries "debe ser eliminado" y envió un mensaje de texto diciendo: "Lo mataré por el futuro", según el informe policial.

Moynihan, de Clinton, Nueva York, está acusado de un delito grave por proferir amenazas terroristas. No está claro si cuenta con un abogado que lo represente en el caso.

Jeffries agradeció a los investigadores "su rápida y decisiva actuación para detener a un individuo peligroso que me había amenazado de muerte de forma creíble y con toda la intención de llevarlo a cabo".

El congresista recordó que "la persona arrestada, junto con miles de violentos criminales que asaltaron el Capitolio durante el ataque del 6 de enero, fueron perdonados por Donald Trump en su primer día como presidente".

"Desgraciadamente, nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden se ven obligados a dedicar su tiempo a proteger a nuestras comunidades de estos individuos violentos que nunca deberían haber sido indultados", afirmó Jeffries en un comunicado.

Había sido condenado a 21 meses de prisión por unirse al ataque de una turba contra el Capitolio el 6 de enero de 2021.

