Lo que le pasó a Anita Hill en el Senado en 1991 no sucedería hoy con Christine Ford, ¿o sí?

“Déjeme decirle, si lo que usted dice que este hombre le hizo ocurrió, ¿por qué, en nombre de Dios, cuando él dejó su posición de estatus o autoridad sobre usted, y usted se fue en 1983, por qué en nombre de Dios le hablaría a un hombre así el resto de su vida? (En la foto Clarence Thomas. Getty images).





Cuando Hill responde que temía algún tipo de represalia profesional y que esa conducta, que estaba documentada por la psicología, pasaba, Simpson remató diciendo:





“Bueno, solo me parece tan increíble que usted no solo lo haya visitado dos veces después de ese período y después de que él ya no podía manipularle o destruirla. Esa parte me asombra. Pensaría que esas cosas que usted describe son tan repugnantes, tan feas, tan obscenas, que nunca habría hablado con él de nuevo. Y eso es la cosa más contradictoria y sorprendente para mí”.