Un sacerdote le niega la comunión a Joe Biden por su postura sobre el aborto

Por su parte, Biden declinó abordar el asunto el martes en el canal MSNBC. "No voy a discutir eso. Esa es solo mi vida personal", dijo.

"Simplemente me niego a imponer eso a otros, a diferencia de mi amigo aquí", dijo, refiriéndose al entonces candidato republicano a la vicepresidencia Paul Ryan. "No creo que tengamos derecho a decirles a las mujeres que no pueden controlar su cuerpo. Es una decisión entre ellas y su médico".