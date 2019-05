Un legislador de Missouri dice "violación consensuada" en un debate sobre aborto, luego se retracta

"Digamos que alguien sale y son violados o agredidos sexualmente una noche tras una fiesta universitaria, porque la mayoría de las violaciones que conozco no fueron hechas por el caballero que saltaba de los arbustos y nadie había visto antes", dijo Harry Hovis, quien representa a la ciudad de Jackson, al sureste de Missouri, al hablar de sus 30 años de experiencia como veterano del Departamento de Policía de Cape Girardeau. “Esas fueron una o dos veces de 100. La mayoría eran violaciones en citas o violaciones consensuales, que fueron terribles".

A pesar de la frase, el legislador siguió hablando, como si nada, explicando que ocho semanas son suficientes para que una mujer que fue agredida sexualmente pueda tomar la decisión de abortar. Pero en la Cámara no pasaron por alto la expresión.

La demócrata Raychel Proudie rápidamente lo rebatió: "No existe nada, nada parecido a una violación consensuada", dijo con la expresión de molestia en el rostro.

Y Hovis tuvo que responder, ya no solo ante sus compañeros del Congreso estatal. "No trato de poner excusas. Cuando cometes un error, te haces responsable", dijo después al diario The Washington Post.