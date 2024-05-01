Senado de Arizona deroga la draconiana ley de prohibición del aborto que revivió la Corte Suprema estatal

Video ¿Cómo impacta la prohibición del aborto en Arizona a las campañas de Biden y Trump? El análisis en Línea de Fuego

El Senado de Arizona votó este miércoles a favor de derogar la prohibición casi total al aborto, enmarcada en una ley que se remontaba a la Guerra Civil, prevista para entrar en vigor en junio tras una polémica decisión de la Corte Suprema.

La votación cerrada de 16-14 se dio luego que dos republicanos se unieran a la bancada demócrata.

PUBLICIDAD

Arizona ha estado en el centro del debate nacional sobre el aborto desde que un fallo de la Corte Suprema estatal del 9 de abril confirmó la ley que se remonta a 1864.

La derogada ley prohíbe los abortos en todos los casos, excepto para salvar la vida de la madre, e impone penas de prisión para los médicos u otras personas que ayuden en el procedimiento.

El fallo de la Corte Suprema dividió a la mayoría republicana en la Asamblea Legislativa estatal, con un grupo clave de republicanos en ambas cámaras que estaban dispuestos a unirse a los demócratas para derogar esa ley de 160 años de antigüedad que consideraban "irrazonable e inapropiada" para los tiempos actuales.

Se espera que la gobernadora demócrata Katie Hobbs confirme esta derogación, lo que allana el camino para que el límite estatal de 15 semanas siga siendo ley estatal. Esa restricción, promulgada en 2022, no incluye excepciones por violación e incesto.

El tema del aborto está empujando las campañas políticas

Los republicanos de Arizona se han visto sometidos a una intensa presión por parte de algunos conservadores de su base que apoyan firmemente la prohibición del aborto, a pesar de que se ha convertido en un lastre para los votantes indecisos que decidirán elecciones cruciales, como la Presidencia, el Senado de EEUU y el control de la Asamblea Legislativa por parte del Partido Republicano.

Por su parte, los demócratas y el equipo de campaña de Joe Biden celebraron una conferencia de prensa el miércoles de la semana pasada para continuar su discurso en contra de las restricciones al aborto y criticar la postura del republicano Donald Trump al respecto.

PUBLICIDAD

“No se equivoquen, los residentes de Arizona están viviendo en 1864 ahora porque Donald Trump desmanteló Roe v. Wade”, dijo la senadora estatal demócrata Priya Sundareshan de Tucson la semana pasada en una rueda de prensa.

Los esfuerzos de derogación se producen en momentos en el que Biden acusa a Trump de crear una “crisis de atención médica para las mujeres de todo este país”, al poner en peligro su acceso a procedimientos como el aborto, especialmente cuando se trata de una emergencia médica.

Mira también: