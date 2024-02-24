Unas inesperadas citas de la Biblia en una decisión judicial calientan el debate sobre separación Iglesia-Estado

Cuando la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados se consideran niños según la ley estatal, su presidente del Tribunal Supremo tenía en mente una autoridad superior.

Al citar versículos de la Biblia y de teólogos cristianos en su opinión concurrente, el presidente del Tribunal Supremo, Tom Parker, alarmó a los defensores de la separación Iglesia-Estado, al tiempo que deleitó a los conservadores religiosos que se oponen al aborto.

La vida humana, escribió Parker, "no puede ser destruida injustamente sin incurrir en la ira de un Dios santo, que considera la destrucción de su imagen como una afrenta a sí mismo".

El fallo del tribunal de Alabama la semana pasada surgió de demandas por muerte por negligencia presentadas por parejas cuyos embriones congelados fueron destruidos accidentalmente.

El impacto más inmediato del fallo fue dejar a las clínicas de fertilización in vitro en Alabama potencialmente vulnerables a más demandas y reacias a administrar tratamientos. Pero no muy lejos estaban las crecientes preocupaciones sobre las referencias explícitas de Parker a la teología cristiana.

Si bien la opinión concurrente de Parker no tiene fuerza de precedente, los defensores de la separación Iglesia-Estado temen que pueda inspirar a jueces de otros estados a ir más allá.

Un desafío a la separación entre Iglesia y Estado

"Ahora estamos en un lugar donde los funcionarios del gobierno se sienten envalentonados para decir en voz alta y desafiar directamente la separación de la Iglesia y el Estado, una parte fundamental de nuestra democracia", dijo Rachel Laser, directora ejecutiva de Americans United for Separation of Church and State.

Laser dijo que la opinión de Parker era sólo el último ejemplo (y además descarado) de funcionarios gubernamentales que abogan por el nacionalismo cristiano, un movimiento que busca privilegiar el cristianismo y fusionar la identidad cristiana y estadounidense.

Otros ejemplos que citó incluyen a legisladores de Missouri que citaron enseñanzas católicas y bíblicas para restringir el aborto y al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, que dijo que la noción de separación Iglesia-Estado en Estados Unidos era un "nombre inapropiado".

Parker argumentó en su opinión que el tribunal simplemente estaba haciendo cumplir la Constitución del estado de Alabama, que fue enmendada en 2018 para reconocer "la santidad de la vida por nacer". Ese principio tiene "raíces profundas que se remontan a la creación del hombre 'a imagen de Dios'", dijo Parker, citando el Libro del Génesis.

El magistrado salpicó su opinión con una letanía de fuentes religiosas, desde teólogos cristianos clásicos como Santo Tomás de Aquino y Juan Calvino, hasta un manifiesto cristiano conservador moderno, la Declaración de Manhattan, que se opone a las medidas "contra la vida".

También citó un versículo de la Biblia que es legendario dentro del movimiento antiaborto, en el que Dios le dijo al profeta Jeremías: "Antes que te formase en el vientre, te conocí".

Las raíces del fallo sobre embriones de Alabama

El fallo del tribunal de Alabama de que los embriones congelados son niños es una extensión de la ideología que sustenta el movimiento antiaborto, dijo Mary Ziegler, historiadora del debate sobre el aborto y profesora de derecho en la Universidad de California, Davis.

Y apunta a la influencia del movimiento legal cristiano conservador, dijo. Es decir, su posición "de que Estados Unidos tiene una Constitución intrínsecamente cristiana", una noción que Ziegler y muchos historiadores rechazan.

"Creo que el punto para el movimiento nunca fue simplemente deshacerse de Roe", dijo Ziegler. "Siempre fue para lograr la personalidad fetal", la idea de que los derechos humanos se confieren en el momento de la concepción.

El fallo de Alabama podría influir en las decisiones de otros tribunales y legislaturas estatales, particularmente en los 11 estados que ya incluyen el lenguaje de la personalidad fetal en sus leyes, dijo Ziegler. Pero como se trata de la interpretación de una ley estatal, dijo que es poco probable que el caso llegue a la Corte Suprema.

La alegría del movimiento antiaborto por el fallo de Alabama

Es "una tremenda victoria para la vida", dijo la firma legal cristiana Alliance Defending Freedom.

"Una hermosa defensa de la vida", dijo Tony Perkins, director del Family Research Council.

El Liberty Counsel presentó un aviso ante la Corte Suprema de Florida, diciendo que la decisión de Alabama, incluida la concurrencia de Parker, debería tenerse en cuenta en una decisión pendiente sobre una propuesta de enmienda a la Constitución estatal que protegería el derecho al aborto.

"La vida no nacida debe ser protegida en cada etapa", dijo en un comunicado Mat Staver, presidente de Liberty Counsel.

Aún así, las perspectivas cristianas sobre la FIV son mixtas y, en algunos casos, indecisas. Si bien la Iglesia católica condena dicha tecnología reproductiva como inmoral, muchas iglesias y denominaciones protestantes no tienen una postura firme contra esta práctica.

Kellyanne Conway, la consultora política que trabajó para el expresidente Donald Trump, presionó a los legisladores republicanos en diciembre para que abogaran por la anticoncepción y los tratamientos de fertilidad. Citó el hallazgo de su empresa de que incluso los evangélicos antiaborto apoyan abrumadoramente el acceso a la FIV.

El juez Parker no es ajeno a los debates entre Iglesia y Estado

Parker se desempeñó como portavoz del expresidente del Tribunal Supremo de Alabama, Roy Moore, durante las peleas por un monumento a los Diez Mandamientos que Moore erigió dentro del edificio que alberga la Corte Suprema.

El magistrado es miembro de la Iglesia Frazer, una megaiglesia de Montgomery que hasta 2022 fue parte de la Iglesia Metodista Unida (UMC).

La congregación, que se fue en medio de un cisma en la UMC debido a que la denominación no respetaba sus prohibiciones de matrimonio y clero LGBTQ, ahora es parte de la Iglesia Metodista Libre, una denominación más conservadora.

Ni los metodistas unidos ni los metodistas libres condenan específicamente la FIV en las doctrinas de su iglesia. El Libro de Disciplina Metodista Libre enfatiza el valor de la vida humana en todas las etapas. Señala que las tecnologías reproductivas plantean muchas "cuestiones éticas, médicas, legales y teológicas, incluso cuando ofrecen esperanza".

Parker fue el director ejecutivo fundador de lo que ahora se llama Alabama Policy Institute, que está asociado con el ministerio evangélico Focus on the Family. En su sitio web, Focus on the Family recomienda que las parejas casadas no congelen ni descarten los embriones creados durante la FIV.

Los expertos en fertilidad dicen que la FIV sin la opción de embriones congelados probablemente aumentaría los costos de los tratamientos de fertilidad y reduciría las posibilidades de las pacientes que intentan tener un bebé.

¿Retroceso para el Estado laico?

Debido a que los grupos religiosos tienen opiniones diferentes sobre cuándo comienza la vida, "es bastante problemático ver a un juez incorporando esencialmente una visión cristiana en la ley estatal", dijo Greer Donley, profesor asociado de derecho en la Universidad de Pittsburgh que se especializa en bioética y salud.

Dijo que otros jueces podrían aplicar cada vez más el pensamiento religioso a sus decisiones.

"Es particularmente notable que (Parker) no esté tratando de ocultar eso, pero incluso si los jueces fueran cuidadosos con su lenguaje, el resultado es esencialmente el mismo", dijo Donley.

Laser, de Americans United, dijo que incluso la decisión mayoritaria del tribunal de Alabama, que no hace referencia explícita a la religión, es problemática; afirma que todos los participantes en el caso "están de acuerdo en que el feto es un ser humano genéticamente único cuya vida comienza con la fertilización y termina con la muerte".

"Eso no tiene en cuenta a todos a quienes se les va a imponer esta política, incluidas las minorías religiosas, los no religiosos y los cristianos que tienen un sistema de creencias diferente", dijo Laser. "Socava la verdadera libertad religiosa".

