Corte Suprema luce a favor de mantener la comercialización de la píldora abortiva

Video Número de abortos en Estados Unidos aumenta pese a prohibiciones a nivel estatal, señala un estudio

La Corte Suprema luce inclinada a preservar el acceso a un medicamento que se usa en casi dos tercios de los abortos que se hacen en Estados Unidos. La apreciación se debe al tono de la audiencia de presentación de argumentos del primer caso de aborto que escucha desde que la mayoría conservadora del tribunal anuló Roe v. Wade.

En los casi 90 minutos que duró la sesión, pareció surgir un consenso de que los opositores al aborto que impugnaron la aprobación del medicamento mifepristona por parte de la FDA y las acciones posteriores para facilitar el acceso al mismo carecen del derecho legal o de la legitimación para demandar.

De reflejarse eso en una eventual decisión de la corte, quedarían vigentes las reglas actuales que permiten a las pacientes recibir el medicamento por correo, sin necesidad de una visita personal a un médico, y tomar el medicamento para inducir un aborto durante las 10 primeras semanas de embarazo.

Los opositores al aborto están pidiendo a los jueces que ratifiquen un fallo de un tribunal federal de apelaciones conservador que limitaría el acceso a la mifepristona, uno de los dos medicamentos utilizados en los abortos con medicamentos.

Los médicos y organizaciones médicas antiaborto argumentan que las decisiones de la FDA en 2016 y 2021 de relajar las restricciones para obtener el medicamento no fueron razonables y "ponen en peligro la salud de las mujeres en todo el país".

El gobierno y Danco Laboratories, con sede en Nueva York, que fabrica mifepristona, responden que el medicamento se encuentra entre los más seguros que la FDA haya aprobado.

Jueces conservadores escépticos con los argumentos contra la mifepristona

La procuradora general Elizabeth Prelogar, la principal abogada ante la Corte Suprema del gobierno de Joe Biden, dijo que la corte debería dejar en claro que los médicos y organizaciones antiaborto que desafían la relajación de las restricciones sobre la mifepristona por parte de la FDA no "se acercan a 100 millas" a tener el derecho legal

Tres de los jueces que formaron la mayoría que hace dos años revocó Roe vs. Wade (y con ello la protección federal al acceso al aborto) lucieron escépticos sobre la posición del abogado de los opositores al aborto.

Los tres, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, fueron los designados por el expresidente Donald Trump para la Corte Suprema.

Barrett dudó que los médicos identificados por la parte demandante pudieran demostrar que realmente fueron perjudicados por las acciones de la FDA, uno de los requisitos para demostrar su legitimación legal en este tipo de demandas.

"Para mí, la dificultad es que las declaraciones juradas se parecen más a objeciones de conciencia", dijo Barrett.

El aborto vuelve a la Corte Suprema en medio de un panorama político y regulatorio remodelado por su decisión del 2022 que llevó a muchos estados liderados por republicanos a prohibir o restringir severamente la práctica.

Ese fallo tuvo consecuencias políticas inmediatas, y el resultado del nuevo caso, que se espera para principios del verano, podría afectar las elecciones para el Congreso y la Casa Blanca.

Qué pasa si la Corte Suprema acepta la demanda

La mifepristona es uno de los dos fármacos, junto con el misoprostol, que se utilizan en los abortos con medicamentos. Su número ha ido aumentando durante años.

Más de 6 millones de personas han usado mifepristona desde el año 2000. La mifepristona se toma primero para dilatar el cuello uterino y bloquear la hormona progesterona, que es necesaria para mantener el embarazo. El misoprostol se toma de 24 a 48 horas después, lo que hace que el útero se contraiga y expulse el tejido del embarazo.

Los proveedores de atención médica han dicho que si la mifepristona ya no está disponible o es demasiado difícil de obtener, pasarían a usar solo misoprostol, que es algo menos efectivo para interrumpir embarazos.

Las consecuencias prácticas de un fallo para quienes se oponen al aborto serían dramáticas, posiblemente deteniendo la entrega de mifepristona por correo y en las grandes cadenas de farmacias, reduciendo el período de embarazo en el que se puede usar de 10 a siete semanas y poniendo fin a las cada vez más populares visitas de telesalud en donde se puede recetar el medicamento.

La administración del presidente Biden y los fabricantes de medicamentos advierten que tal resultado también podría socavar más ampliamente el proceso de aprobación de medicamentos de la FDA al invitar a los jueces a cuestionar los juicios científicos de la agencia.

Pero los jueces podrían evitar tocar los aspectos políticamente más sensibles del caso y al mismo tiempo preservar el acceso a la mifepristona. El tribunal podría desestimar el caso y borrar el fallo de apelación.

Otro caso de aborto en el calendario de la Corte Suprema

Otro caso de aborto ya está en el expediente. El próximo mes, los jueces escucharán argumentos sobre si una ley federal sobre tratamiento de emergencia en hospitales debe incluir abortos, incluso en estados que de otro modo los han prohibido.

El caso de la mifepristona comenzó cinco meses después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade. Los opositores al aborto inicialmente obtuvieron un fallo amplio hace casi un año del juez de distrito estadounidense Matthew Kacsmaryk, un candidato de Trump en Texas, que habría revocado por completo la aprobación del medicamento.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dejó intacta la aprobación inicial de la mifepristona por parte de la FDA. Pero revertiría los cambios que los reguladores realizaron en 2016 y 2021 que aliviaron algunas condiciones para la administración del medicamento.