Un latino sueña con la Casa Blanca, pero ¿es el momento correcto para Julián Castro?

“Se postulará para presidente”, así describió el congresista Joaquín Castro las intenciones de su hermano gemelo Julián Castro, el jueves por la noche en 'The Late Show with Stephen Colbert'. Pero más allá de la intención, ¿realmente tiene chance?

¿Vigente?

Durante todo este año Castro hizo justamente eso, preparó el camino viajando a estados como Iowa y New Hampshire, además de respaldar la campaña de diversos candidatos demócratas en las elecciones pasadas y tratando de fortalecer su Comité de Acción Política 'Opportunity First'.

Una mala decisión

“Julián y Joaquín no tuvieron las agallas para la pelea. No vieron la oportunidad. Joaquín y Julián no creían que un demócrata pudiera ganar en Texas y no quisieron participar en la elección, porque no querían herir su marca. Pero O’Rourke demostró que un demócrata puede tener una campaña muy buena”, explicó a Univisión Noticias Cal Jillson, profesor de ciencia política de Southern Methodist University en Dallas.