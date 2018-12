Julian Castro da un paso hacia la candidatura demócrata para la presidencia en 2020

"He pasado algunos años viajando por Estados Unidos y escuchando las preocupaciones de la gente. Madres en Arizona, estudiantes universitarios en Iowa, profesores en Florida. No importa de dónde hayamos venido, queremos las mismas cosas. Queremos hacer las cosas bien por nuestras familias", dice Castro en un video que difundió en su cuenta de Twitter, tanto en inglés como en –un casi perfecto– español.

Con su anuncio, Castro –que es descendiente de mexicanos– se ha convertido en el primer demócrata en hacer públicas sus aspiraciones a la presidencia. Aunque hasta el momento no ha habido otros contendores desde el Partido Demócrata, se ha comentado en distintos medios sobre otro posible anuncio: el de Beto O'Rourke, representante por Texas en el Congreso y cuya campaña al Senado contra Ted Cruz fue una de las más comentadas durante la campaña y tras las elecciones de mitad de periodo.

Entre otros potenciales candidatos del partido, están los senadores Elizabeth Warren y Cory Booker, así como el ex vicepresidente Joe Biden.

"No me importa que en diciembre de 2018 no esté ariba en las encuestas. Si yo decido postularme sería porque creo que tengo un mensaje convincente, porque trabajaré duro y buscaré a los votantes, y creo que puedo tener éxito", dijo en la entrevista con la agencia.