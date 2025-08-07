Gobierno de Trump pedirá a universidades que entreguen datos sobre el perfil racial de nuevos estudiantes

Video Trump propone limitar a 15% los estudiantes extranjeros que ingresan a Harvard

El gobierno de Donald Trump exigirá a las universidades que entreguen sus datos de nuevos alumnos para determinar si en sus criterios de admisión se basaron en la raza, confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria confirmó que Trump firmará un memorándum para exigir esa información a las universidades del país que reciben fondos federales.

Leavitt hizo oficial el anuncio al compartir en X un reporte del medio Daily Caller, que reportó primero sobre el contenido del documento que será firmado por el presidente.

En el reporte, que tuvo acceso a una hoja informativa sobre el memo, el medio dijo que la orden tiene como fin transparentar los criterios de admisión de las universidades.

“El gobierno está preocupado por el uso continuo de preferencias raciales en el proceso de admisión”, reportó el medio, citando un alto funcionario de la Casa Blanca.

La medida ocurrirá conforme el gobierno de Trump intensifica su campaña en contra de universidades públicas y privadas del país, como parte de un esfuerzo de acabar con las políticas de diversidad e inclusión que por años habían sido promovidas en las instituciones.

Trump pide “intensificar” verificación de datos de admisiones

Según el reporte del Daily Caller, en su memo Trump también pedirá a su secretaria de Educación, Linda McMahon, “intensificar las verificaciones de precisión de los datos presentados a través del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria”.

“Y tomar medidas si los datos que presentan las instituciones no cumplen con los estándares del gobierno”, reportó el medio.

También, agrega el reporte, el gobierno de Trump exigirá a todas las universidades que reciben dinero federal “que no están participando en prácticas discriminatorias”.

La medida también ocurrirá luego de que comenzaron a verse reflejados en muchas universidades los efectos del fallo de 2023 de la Suprema Corte que acabó con la aplicación de la acción afirmativa en las admisiones universitarias que promovía la admisión de estudiantes pertenecientes a minorías étnicas históricamente con tasas mucho más bajas de acceso a educación superior.

A finales del año pasado, los datos de admisiones divulgados por algunas universidad parecieron reflejar esos efectos.

Por ejemplo, al divulgar datos de la conformación de su generación 2028, el selectivo Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reportó que la proporción de estudiantes de grupos raciales minoritarios se redujo a alrededor del 16% de un nivel que se había mantenido en 25% en los últimos años.

También Amherst College, una pequeña escuela liberal de artes en Massachusetts, y la Universidad Tufts, una institución privada en Boston, reportaron cambios drásticos en la diversidad racial de sus generaciones entrantes.

En Amherst College , la institución reportó que la cantidad de negros admitidos cayó de 11% el año pasado a 3% este año. Los hispanos admitidos cayeron de 12% a 8%.

En Tufts la proporción de negros cayó de 7.3% a 4.7%. En cuanto a los hispanos, la proporción de admitidos aumentó ligeramente.

El decano de Admisiones en Tufts, JT Duck, también lamentó la reducción en el ingreso de estudiantes afroestadounidenses.

“Ahora hemos seleccionado nuestra primera promoción de ingreso de acuerdo con las pautas de la Corte Suprema. Si analizamos la promoción universitaria de primer año, el porcentaje de estudiantes de color en Estados Unidos ha caído de aproximadamente el 50% el año pasado al 44% este año".

"Si bien sigue siendo superior a nuestra cifra del 38% en 2019, representa una caída decepcionante” dijo, de acuerdo con un comunicado de la universidad.

