Trump se reunirá con líderes del Congreso el lunes ante el inminente cierre del gobierno

El presidente Donald Trump planea reunirse el lunes con los cuatro principales líderes del Congreso estadounidense en la Casa Blanca, un día antes de la fecha límite para financiar al gobierno federal o enfrentar un cierre.

En la reunión se espera que participen el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, así como el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Estos detalles fueron confirmados el sábado por un funcionario de la Casa Blanca y otra persona familiarizada con la planificación a AP, que no fueron identificados por hablar de una reunión que no ha sido anunciada.

Punchbowl News fue el primer medio en informar sobre la reunión.

Los demócratas del Senado, que han luchado durante meses para contrarrestar al presidente Donald Trump, se han decantado por una audaz estrategia de un solo paso si no consiguen concesiones significativas en materia de sanidad antes de que se agote la financiación del Gobierno el miércoles: votar el cierre del Gobierno.

El plan es respaldado por muchos votantes frustrados de la base y activistas del partido, algunos de los cuales pidieron en marzo la dimisión del líder demócrata en el Senado, el neoyorquino Chuck Schumer, después de que en aquel momento brindara su apoyo a los republicanos para mantener abierto el Gobierno.

"La capacidad de Estados Unidos para soportar este momento requiere un Partido Demócrata que impulse una resistencia vibrante, impactante y pública", escribió Katie Bethell, directora ejecutiva del grupo liberal de base MoveOn, en una carta a los líderes del partido.

No está clara la hoja de ruta de los demócratas después de las 12:01 a.m. ET del miércoles, cuando el cierre comenzaría y la administración podría comenzar a despedir a cientos o incluso miles de trabajadores federales, si sigue adelante con los planes establecidos por la Casa Blanca esta semana.

¿Quién podría ser el culpable por el cierre?

Públicamente, los demócratas afirman creer que Trump y los republicanos cargarán con la culpa si hay un cierre y que finalmente se verían obligados a negociar un compromiso. Es una apuesta arriesgada.

Los republicanos tienen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y no han dado muestras de ceder, mientras los demócratas insisten en una prórroga inmediata de las prestaciones sanitarias que expiran a finales de año, entre otras demandas.

Los demócratas también han adoptado una visión algo resignada de la elección que se avecina.

El país "empeorará con o sin" un cierre, dijo Schumer este mes. "Porque Trump no tiene ley". Es un final incierto y un giro de 180 grados para los demócratas que en el pasado se han opuesto enérgicamente a los cierres instigados por los republicanos.

Un cierre prolongado con despidos masivos de trabajadores federales sería una escalada importante en las batallas anuales de gasto entre los dos partidos. La amenaza de un cierre del gobierno —y sus potenciales ramificaciones políticas— ha asustado a ambas partes lo suficiente como para que, finalmente, todos se sienten a la mesa de negociaciones.

"La financiación del gobierno es un patrimonio demócrata, al menos siempre lo ha sido", dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, que se ha negado a negociar con los demócratas a menos que ayuden a aprobar la prórroga de siete semanas de la financiación del gobierno que ha aprobado la Cámara de Representantes. "Y aquí nos están llevando a ese precipicio".

El cierre más reciente —el más largo del país— fue en el invierno de 2018-19, cuando Trump insistía en obtener dólares federales para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México durante su primer mandato. Terminó cuando se echó atrás después de 35 días.

