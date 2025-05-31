Trump retirará nominación de un aliado de Musk para dirigir la NASA

Video NASA capta imágenes de auroras en Júpiter, cientos de veces más brillantes que las de la Tierra

El presidente Donald Trump planea retirar el nombramiento de Jared Isaacman, aliado de Elon Musk, como el próximo titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Liz Huston, vocera de la Casa Blanca, confirmó en un comunicado que el mandatario retirará el nombramiento porque “es esencial que el próximo líder de la NASA esté completamente alineado con la agenda “Estados Unidos Primero” del presidente Trump”.

“El administrador de la NASA ayudará a guiar a la humanidad al espacio y ejecutará la audaz misión del presidente Trump de plantar la bandera estadounidense en el planeta Marte”, dijo la vocera.

El diario The New York Times reportó, citando fuentes con conocimiento de las motivaciones de Trump para revertir el nombramiento, que el presidente recientemente se “enteró” que Isaacman había donado a campañas de candidatos demócratas a nivel estatal.

Isaacman es un multimillonario que dirige una firma de procesamientos de pagos, además de que es un piloto que ha volado al espacio en dos ocasiones con SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk.

Por ejemplo, según el Times, Isaacman había donado a las campañas demócratas como la del senador Mark Kelly de Arizona y al Partido Demócrata de California, durante los últimos dos ciclos de campaña.

De acuerdo con el diario, Isaacman se enteró de la decisión el viernes, el mismo día que Musk anunció el fin de su gestión como empleado especial del gobierno.

Isaacman había prometido priorizar plan de llegar a Marte (una idea impulsada por Musk)

Durante sus audiencias de confirmación, Isaacman había delineado algunas de las prioridades que tendría, de llegar al cargo de administrador general de la NASA.

"Daremos prioridad al envío de astronautas estadounidenses a Marte y, en el camino, inevitablemente tendremos las capacidades para regresar a la Luna y determinar los beneficios científicos, económicos y de seguridad nacional de mantener una presencia en la superficie lunar", expresó Isaacman al comité del Senado que supervisaba su nominación a principios de abril.

Aunque la misión lunar Artemis de la NASA f ue anunciada en el primer mandato de Trump, el mandatario ha comentado abiertamente sobre pasar por alto la Luna e ir directamente a Marte.

La idea ha ganado fuerza a medida que Musk, jefe de SpaceX, se había convertido en aliado y asesor clave de Trump.

Musk ha coqueteado durante mucho tiempo con una misión humana a Marte y fundó su exitosa empresa espacial con la idea de hacer de la humanidad una especie multiplanetaria.

Isaacman, un multimillonario del sector de los pagos electrónicos, es un aliado cercano de Musk que ha volado al espacio dos veces con SpaceX de forma privada.

Isaacman también ha supuestamente intervenido para evitar que la NASA sufra los profundos recortes presupuestarios realizados en otras agencias del Estado federal por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por iniciativa de Musk.

Sin embargo, la cercanía entre Musk y Isaacman también había sido blanco de críticas por los potenciales conflictos de interés que existían ante los múltiples contratos multimillonarios de SpaceX con la NASA.

