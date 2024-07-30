Video Trump asegura a cristianos que si lo eligen, "en cuatro años no tendrán que votar nuevamente"

Pese a las críticas que desató su comentario dirigido a cristianos que si votan por él en noviembre no lo tendrá que hacer “otra vez”, el candidato presidencial republicano Donald Trump reiteró sus palabras.

En una entrevista el lunes en Fox News con la presentadora Laura Ingraham, Trump eludió aclarar la declaración en varias ocasiones cuando fue cuestionado sobre su comentario por la entrevistadora.

Trump dijo el viernes en un evento ante una ante el grupo conservador Turning Point Action en Florida: “Cristianos, salgan y voten, solo esta vez. No tienen que hacerlo otra vez. En cuatro años, no tendrán que votar nuevamente. Lo tendremos tan bien arreglado, que no tendrán que votar".

El intercambio entre Trump e Ingraham comenzó con una pregunta de la presentadora sobre esa declaración.

“Dicen que usted le dijo a una multitud de cristianos que no tendrían que votar en el futuro”, planteó al expresidente.

Trump, en lugar de aclarar o retractarse de su dicho, lo repitió de forma igualmente ambigua.

“Dije, voten por mí, no tendrán que hacerlo nunca más. Es verdad. Porque tenemos que sacar la votación. Los cristianos no son conocidos como un gran grupo de votantes. No votan. Y les estoy explicando eso. Nunca votan. Esta vez, voten. Arreglaré al país, ya no tendrán que votar. No necesitaré tu voto”.

Trump evitó aclarar su controversial declaración en repetidas ocasiones

Luego de repetir su dicho, que puede ser interpretado de distintas maneras, Ingraham le insistió que los demócratas ahora utilizan esa declaración para afirmar que, de ganar Trump, nunca habrá otra elección en los Estados Unidos.

Tras los dichos de Trump, legisladores demócratas y la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris advirtieron que la democracia está en riesgo.

Luego de su declaración el viernes, en una nota enviada a medios que consultaron sobre qué quiso decir el republicano, la campaña dijo, sin aclarar que Trump "estaba hablando sobre unir al país y traer prosperidad a cada estadounidense".

En la entrevista de este lunes, Trump, interrumpió a Ingraham cuando trataba de que aclarara lo dicho y afirmó que los cristianos votan en porcentajes muy bajos.

Y reiteró la controversial declaración al afirmar que lo que quiso decir fue: “No se preocupen por el futuro. Tienen que votar el 5 de noviembre. Después de eso, ya no tendrás que preocuparte por votar. No me importa, porque lo vamos a arreglar. El país se arreglará y ya ni siquiera necesitaremos su voto, porque francamente tendremos tanto amor, si ya no quieren votar, está bien”.

La presentadora de Fox News le reiteró al expresidente que los demócratas sostienen que Trump podría no abandonar la presidencia al concluir su segundo periodo, limitado por la Constitución a cuatro años.

“¿Pero sí dejarás la presidencia después de cuatro años?”, le preguntó.

Trump de forma breve le respondió: “Por supuesto. Por cierto, y lo hice la última vez”.

Sin embargo, Trump omitió mencionar que antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2021, él y sus simpatizantes impulsaron un esfuerzo por revertir los resultados de los comicios en los que resultó electo el demócrata, Joe Biden.

Los esfuerzos culminaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero de ese año por parte de una turba de seguidores de Trump que buscaban interrumpir la certificación de los resultados electorales.

Desde entonces, Trump ha reiterado la falsedad de que él ganó los comicios, pero que ocurrió un fraude, pese a que no existe evidencia de que algo así haya sucedido. Al contrario, múltiples cortes judiciales resolvieron que no hay indicios de que haya sido llevado a cabo un fraude electoral.

De acuerdo con analistas, el voto de los cristianos es crucial para la campaña de Trump, ya que el apoyo de esa comunidad al republicano representó una tercera parte del total de votos que recibió en los últimos comicios.



